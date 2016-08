Deportes

River va por un nuevo título internacional ante Independiente Santa Fe en el partido final

River, campeón de la Copa Libertadores de América 2015, e Independiente Santa Fe, ganador de la Copa Sudamericana del mismo año, jugarán desde las 21.15, en el estadio Monumental de Núñez, con el arbitraje del peruano Víctor Hugo Carrillo, quien estará acompañado por sus compatriotas asistentes Jonny Bossio, Coty Carrera (jueces de línea) y Miguel Santibáñez (cuarto árbitro).

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo, campeón defensor de la Recopa (en la edición anterior superó a San Lorenzo en la definición), consiguió un empate ante los dirigidos por el argentino Gustavo Costas, en El Campín de Bogotá, el jueves pasado, y buscará coronarse como local.

Para esta definición, no contará el gol de visitante contabilizado como doble, por lo que cualquier tipo de igualdad llevará a jugar el tiempo suplementario y, si persiste la paridad, habrá definición con remates desde el punto penal.Gallardo esperará hasta último momento la recuperación de Gonzalo Martínez, quien presentó un cuadro de anginas y ayer no se entrenó con el grupo. Si está bien, el "Pity" será titular contra los colombianos, mientras que si no llega podría reemplazarlo el joven Tomás Andrade.El delantero Rodrigo Mora, quien arrastra una lesión muscular, podría integrar el banco de suplentes, al igual que dos de los refuerzos, Luciano Lollo y Marcelo Larrondo.En tanto, el lateral paraguayo Jorge Moreira y el ecuatoriano Arturo Mina volverán a formar parte de la defensa titular de River.Gustavo Costas, ex Racing y actual entrenador de Independiente Santa Fe, apostará al mismo equipo del encuentro de ida.En los antecedentes contra Santa Fe, en River, el local tiene ventaja. En total, contra equipos colombianos, el club de Núñez jugó 19 partidos, de los cuales ganó 16, empató uno y perdió solamente dos.Santa Fe fue el primer equipo colombiano que visitó oficialmente el Monumental, por la fase de grupos de la Libertadores de 1967. Fue triunfo de River 4-0 con goles de Abel Vieytez, Daniel Onega, Juan Carlos Lallana y Roberto Matosas.Se destacan también las dos finales de Copa Libertadores frente al América de Cali, en 1986 y 1996, y la más reciente Sudamericana 2014, que se definió en el Monumental contra Atlético Nacional, ya con Gallardo como entrenador. El actual DT estuvo en seis finales y sólo perdió la del Mundial de Clubes 2015, contra el Barcelona de Lionel Messi.Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Arturo Mina y Milton Casco; Andrés D´Alessandro, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez o Tomás Andrade; Lucas Alario y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.Robinson Zapata; Carlos Arboleda, Horacio Salaberry, William Tesillo y Dairon Mosquera; Juan Daniel Roa, Yeison Gordillo y Cristian Borja; Omar Pérez; Jonathan Gómez y Humberto Osorio Botello. DT: Gustavo Costas.Víctor Carrillo (Perú). Jueces de línea: Jonny Bossio y Coty Carrera (Perú).River Plate21.15.Fox Sports.