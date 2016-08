Regionales

Alpesca: Ratificaron la condena a Dufour y Albornoz por "administración fraudulenta"

La Cámara Penal ratificó este mediodía la condena contra la actual diputada Gabriela Dufour y el ex funcionario provincial Omar Albornoz por el delito de "administración fraudulenta" en la preservación de los bienes de Alpesca. Valentin Laborda fue absuelto

Tu envío fue realizado con éxito.

Por unanimidad, la Cámara Penal ratificó el jueves la condena contra la actual diputada Gabriela Dufour y el ex funcionario provincial Omar Albornoz por el delito de "administración fraudulenta" en la preservación de los bienes de Alpesca. El daño ocasionado superó los 5 millones de dólares y agravó el conflicto social, indica la resolución. En tanto que por el beneficio de la duda absolvieron a Valentín Laborda.

Los camaristas Rafael Lucchelli, Leonardo Pitcovsky y Flavia Trincheri dispusieron "confirmar sentencia respecto a Omar Albornoz y Gabriela Dufour por administración fraudulenta (artículo 173 inciso 7 del Código Penal) a la pena de 2 años y 6 meses de prisión. Así como absolver a Valentín Laborda, al declarar procedente la impugnación deducida por el defensor público Lucio Brondes.

En la audiencia, realizada la semana pasada, el fiscal Daniel Báez recordó que "la suma del daño provocado por los condenados es de 5 millones de dólares". Por su parte, tanto Gabriela Dufour, Omar Albornoz y Valentín Laborda, así como el defensor Fabián Gabalachis, no estuvieron presentes en la audiencia.

El caso

La tormenta que destruyó los barcos de la ex pesquera Alpesca ocurrió el 7 de abril de 2014. Según la causa judicial, los ex funcionarios fueron informados que la tormenta podría destruir los barcos y les solicitaron combustible y cabos para amarrar los buques, pero nunca obtuvieron respuestas.

"No decimos que buscaron que los barcos se hundan, sino que no hicieron ninguna actividad para cuidarlos teniendo los fondos para hacerlo, no cumplieron con el mandato que les imponía el decreto dictador por Buzzi. Nunca invirtieron. La situación se asemejaba a una bomba a punto de explotar. Ello ocurrió en Abril de 2014", indicó el fiscal Báez.

La cuestión social se vio agravada con esta pérdida millonaria, dijo una de los jueces

Los imputados tuvieron noticias del temporal que se avecinaba y las consecuencias que podría generar. Así y todo hubo una inactividad manifiesta por parte de Dufour y Albornoz; sostuvo el voto de la camarista Trincheri e indicó que "la cuestión social se vio agravada con esta pérdida millonaria".

Por su parte, en uno de los párrafos de su voto, el camarista Pitcovsky aseguró que "el evento meteorológico no era una cuestión de sorpresa porque tenían la posibilidad cierta y concreta de actuar para evitar el resultado". "Dicha pena es justa y se encuentra correctamente fundada", sostuvo en su voto Rafael Lucchelli, al igual que sus colegas.

Las penas

La pena de Dufour y Albornoz a dos años y seis meses de prisión en suspenso fue ratificada, mientras que la condena a Laborda fue revocada. Si bien la condena fue ratificada en segunda instancia, los imputados poseen una última instancia en la provincia, que es el Superior Tribunal de Justicia.