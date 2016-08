Internacionales

WhatsApp compartirá con Facebook el número de teléfono de sus usuarios

WhatsApp anunció que compartirá "cierta información" con Facebook, entre las cuales se incluye además la información acerca de la frecuencia con la que utiliza este servicio de mensajería instantánea.

"Planeamos compartir cierta información con Facebook, y con la familia de empresas de Facebook, que nos permitirá coordinarnos más, combatir los mensajes no solicitados y el abuso", informó este jueves la empresa de mensajería en su blog oficial.

"Esto significa, por ejemplo, que aunque cierta información será compartida con Facebook (como tu número de teléfono), dicha información no será vista por otros en Facebook", aseguraron desde WhatsApp.No obstante, los usuarios tendrán la opción de elegir que la información de su cuenta WhatsApp no sea compartida con la compañía con la red social."Por el momento no tenemos planes de compartir con Facebook otra información opcional que nos proporciones, tales como tu estado, nombre o foto de perfil. Tampoco guardamos tus mensajes una vez que fueron entregados", sostuvieron desde la compañía."Una vez que aceptes nuestros Términos de Servicio y Política de Privacidad actualizados, compartiremos alguna información con Facebook, como el número de teléfono que verificaste cuando te registraste en WhatsApp, así como la última vez que usaste nuestro servicio", especificó la empresa.Con esta actualización de su política de uso WhatsApp finalmente comenzará a utilizar publicidad, algo que hasta ahora no hacía, ya que según informó, esta conexión permitirá que Facebook le ofrezca a los usuarios los "anuncios que le resulten más relevantes"."Por ejemplo, puedes ver un anuncio por parte de una compañía con la que ya te has comunicado, en vez de uno por parte de un comercio del que jamás has escuchado", justificó.