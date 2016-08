Nacionales

Frigerio sobre audio de Marijuan: "Nosotros no le damos órdenes a la Justicia"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó hoy que el Gobierno "no" le da "órdenes a la Justicia" ni tiene injerencia sobre ese Poder, al ser consultado por el audio en el que el fiscal Guillermo Marijuan dijo que dejaba a la ex presidenta Cristina Fernández "al borde la detención" tras su pedido de declaración indagatoria.

El ministro, no obstante, celebró que "la Justicia se haya despertado, se haya puesto las pilas y esté investigando los tremendos hechos de corrupción que vivió la Argentina en estos últimos 12 años".

"Nosotros no tenemos injerencia en la Justicia ni la queremos tener. Nosotros no le damos órdenes a la Justicia", enfatizó Frigerio cuando radio la Red le pidió una opinión sobre el audio grabado por Marijuan en el servicio de mensajería WhatsApp, que el fiscal dirigió de manera privada a una producción periodística y, luego, tomó estado público.A su turno, la ex jefa de Estado se preguntó en un tuit "a quién estaban dirigidas las palabras de Marijuan" y agregó: "¿A (el presidente Mauricio) Macri? ¿A (el ex espía Antonio 'Jaime') Stiuso?".Frigerio, hoy, advirtió que "cambió la Argentina a partir del 10 de diciembre pasado", en alusión a las últimas elecciones generales. "Y bienvenido sea que la Justicia se haya despertado, se haya puesto las pilas y esté investigando los tremendos hechos de corrupción que vivió la Argentina en estos últimos 12 años.Pero también, digo, todos los funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri están a disposición de la Justicia", finalizó.A principios de esta semana, Marijuan pidió la declaración indagatoria de la ex presidenta y su prohibición de salir del país, en el marco de la causa por supuesto lavado de dinero que mantiene en prisión al empresario kirchnerista Lázaro Báez.El funcionario del Ministerio Público elevó ese requerimiento al juez federal Sebastián Casanello y propuso que se investigue si la ex primera mandataria cometió los delitos de "encubrimiento" y "omisión de denuncia".El pedido de Marijuan incluyó en los mismos términos al ex ministro de Economía y actual diputado nacional kirchnerista, Axel Kicillof.