Das Neves adelantó que este fin de semana evaluará "la Seguridad, el IPA, La Trochita y La Hoya"

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, continúa analizando el desempeño de sus funcionarios y en este sentido adelantó que "durante el fin de semana me voy a abocar a cuatro áreas que presentan algunas dificultades".

El mandatario provincial dejó en claro que "no me manejo con rumores y este fin de semana me voy a abocar a cuatro temas como lo son la Seguridad, el IPA (Instituto Provincial del Agua), la Trochita y La Hoya, que son temas puntuales en los que tenemos problemas".