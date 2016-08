Regionales

Dufour apelará el fallo de la Cámara Penal y dijo que «no me callarán»

La ratificación de la Cámara Penal de la condena de primera instancia por el delito de «administración fraudulenta» en la preservación de los bienes de Alpesca contra la diputada Gabriela Dufour (y el ex funcionario provincial Omar Albornoz), significó otro golpe para la ex ministra, aunque aclaró que no bajará los brazos y apelará primero al Superior Tribunal de Justicia y de ser necesario, a la Corte Suprema.

Mostrando asombro, Dufour puntualizó que «siguen sustentando el fallo en cosas que son falsas, no me deja de sorprender, Flavia Trincheri dijo que a mí me avisaron de la tormenta y no hay un solo indicio en el expediente de que eso sea cierto; Leonardo Pitcovsky dice que a mí me mandaron mail y en el expediente no hay un solo mail».

Sin embargo, mostró su conformidad por la absolución de Valentín Laborda, aunque indicó que los fundamentos por los que lo absuelven «tampoco están sustentados, dicen que él no sabía, cosa que no es cierto porque él era el que andaba con los proveedores y en el puerto, pero no importa, me parece muy bien que los absuelvan y que no sigan comprometiendo a un joven de 30 años en una persecución política que tiene otro objetivo».

Dufour graficó que la Justicia «sigue repitiendo» el discurso del fiscal Daniel Báez. A la diputada le quedan dos instancias más de apelación, la primera en el ámbito provincial, precisamente en el Superior Tribunal de Justicia, y otra fuera de la provincia, que es en la Corte Suprema.

Sin demasiadas expectativas en el plano de Chubut, la diputada sintetizó que «en la Provincia está demasiado inclinado hacia los que opinan una cosa, por lo tanto voy a utilizar todas las instancias para buscar algo más imparcial».

«No me voy a callar; ayer escuchaba al concejal Dames que decía que mi condena es porque yo me portaba mal. Yo me pregunto qué es portarse mal, le voy a pedir que me lo explique, por ahí hace alusión a que me calle la boca, a que no pida que se abra la investigación de Ingentis, a no pedir que el fiscal de Estado actúe como querellante en la causa de PAE, a no demostrar que hoy tenemos un gobierno paralizado, no hay gestión, si eso están esperando de mí, se equivocaron de persona», disparó.