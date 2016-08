Regionales

Alonso aseguró que si Dufour "no tiene nada que ocultar, debería renunciar a los fueros"

El ministro de la Producción, Hernán Alonso, recomendó a la diputada provincial Gabriela Dufour que "no se calle, que hable y cuente los detalles que sin duda hay, y muchos, por algo la condenó la Justicia" y afirmó además que "si no tiene nada que ocultar, lo que debe hacer es renunciar a los fueros y no escudarse tras ellos".

Envíe esta noticia a un amigo Tu nombre: E-Mail del destinatario: Comentario: Cerrar Enviar

Tu envío fue realizado con éxito.