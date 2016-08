Regionales

Alonso: "Si Dufour no tiene nada que ocultar, debería renunciar a los fueros"

El ministro de Producción, Hernán Alonso, recomendó a la diputada provincial del Frente para la Victoria, Gabriela Dufour -en relación a la nota publicada ayer por EL CHUBUT- que «no se calle», al contrario, «que hable y cuente los detalles que sin duda hay».

También le sugirió a la ex ministra que si no tiene nada que ocultar que no se ampare en los fueros.

El ex presidente de la Federación de Sociedades Rurales del Chubut, arremetió contra la diputada kirchnerista Dufour y confió que si se sanciona el proyecto de ley del Gobierno para limitar los fueros de los funcionarios y que también incluye al gobernador y vicegobenador, «no habrá más casos Dufour en la provincia, porque la Justicia tendrá rápidamente los mecanismos para proceder a la comparecencia de los funcionarios sospechados».

En forma categórica, enfatizó que si un funcionario es condenado por un delito, «tiene que renunciar a su función. No hay margen para hacer otra cosa».

Haciendo centro en la figura de la ex ministra de Desarrollo Territorial, Alonso sentenció que «el paso de Dufour por la función pública fue nefasto para todos los chubutenses. Pasó por Economía y quedó una provincia endeudada en más de 12 mil millones de pesos. Pasó por Producción y vació Alpesca, los servicios de prevención y lucha del fuego y los programas forestales. Y aunque la designaron interventora, nunca pasó por el IAC porque no fue ni un día mientras duró su intervención».

En la misma tónica, el ministro indicó que «a veces las cosas son más simples de lo que parecen. La sociedad entiende que el que se escuda en los fueros es porque roba o comete delitos. Entonces los que no tenemos nada que ocultar, no tenemos problemas en dejar de lado los fueros».

«Se ve que la diputada Dufour está entre ese pequeño grupo de la clase política que quiere mantener los privilegios. Ser distintos de la gente de a pie. Ella se dice kirchnerista. Entonces debería recordar cuando el ex presidente Kirchner decía que era un hombre común con responsabilidades diferentes», manifestó Alonso.

El ministro de la Producción consideró que «quienes tenemos responsabilidades públicas debemos brindar ejemplos, y la ex funcionaria buzzista justamente no es un ejemplo para nuestros jóvenes».

«Creo que sería un acto de grandeza y una contribución a la democracia de Chubut que ella renuncie a su banca. Está condenada por la Justicia por administración fraudulenta. Eso quiere decir que se le confió administrar los bienes de todos los chubutenses y lo hizo mal, y la condenaron por ello», disparó.

Asimismo, afirmó que «los diputados por unanimidad deben aprobar el proyecto de ley, darán un gran mensaje a la sociedad que reclama funcionarios honestos».