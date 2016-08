Nacionales

Descubren más de cien nuevas propiedades de Lázaro Báez y sus empresas

La Justicia avanzó y encontró propiedades nuevas desparramadas en 10 provincias y en la Capital Federal

El patrimonio de Lázaro Báez parece interminable. El primer listado oficial que confeccionó la Justicia había arrojado un total de 147 propiedades, valuadas en US$ 140 millones. La cifra apenas reflejaba los bienes en Santa Cruz. La Justicia avanzó y encontró más de 100 propiedades nuevas desparramadas en 10 provincias y en la Capital Federal. Pertenecen a la familia Báez, sus empresas y allegados. El listado no es definitivo y ahora debe someterse a las tasaciones oficiales, pero en Tribunales ya se estima que la cifra global podría superar los US$ 200 millones.

En la Ciudad de Buenos Aires, la mayoría de los bienes se concentran en un solo edificio, ubicado en Ugarte 3842, en el barrio de Coghlan. Son 24 unidades funcionales a nombre de Austral Construcciones, la empresa insignia de Báez que manejó $ 21.600 millones de la obra pública kirchnerista. Esa firma también es dueña de 9 departamentos en Roosevelt 1780, 3 en Roosevelt 1541 y uno más en Roosevelt 1815.

También se detectaron bienes del contador Daniel Pérez Gadin, uno de los detenidos en la cárcel de Ezeiza; de su hijo Sebastian, procesado por el video de "La Rosadita"; y del abogado Jorge Chueco, quien pidió ingresar un contador al penal, al igual que Báez. A los dos, el juez Sebastián Casanello le pidió que declaren los documentos que pretendían ingresar. Nunca insistieron.

En la Capital, se contabilizaron 49 propiedades nuevas, según los informes que envió el Registro de la Propiedad a la fiscalía de Guillermo Marijuán. Se suman a las que ya había allanado el juez en O'Higgins al 1700 (a nombre de Lázaro), y en Roosevelt al 1900, donde su hijo Martín tiene dos unidades.

El distrito que más propiedades concentra es la provincia de Buenos Aires. En el nuevo listado, hay inmuebles a nombre de Lázaro, Martín, Walter Zanzot (aparece en el video de La Rosadita), Badial SA, ACSA (Austral Construcciones), La Estación SA (una de las firmas que alquilaba habitaciones fantasma en Alto Calafate) y M&P SA.

En el listado se incluyen 79 departamentos de un barrio cerrado, con amenities, ubicado en Tortuguitas, sobre la calle Patricias Argentinas. Las unidades figuran a nombre del "Fiduciaria Edificio Northville SA". "Las sumamos porque Martín Baez tiene acciones de esa firma", explicó una fuente judicial. Pero en rigor, esas propiedades no son nuevas. En uno de los tantos escritos que presentó ante la Justicia, Lázaro ya había mencionado ese emprendimiento. Lo hizo para intentar justificar su patrimonio. En ese momento, dijo que la obra había comenzado en 2008 y que las unidades se vendieron antes de 2013. Supuestamente, ganó U$S6.677.129. "La forma de pago en la mayoría de los casos era al contado al momento de firmar el boleto y, en otros casos, por anticipo y con financiamiento de la parte restante", declaró Báez.

El empresario patagónico lleva casi cinco meses detenido en la cárcel de Ezeiza. Y suma dos procesamientos por la maniobra de los bonos y las imágenes de "La Rosadita". Además tiene un embargo de 800 millones de pesos. Su presente judicial se sigue complicando. La estrategia para intentar apartar a Casanello fracasó: entre sus abogados y sus operadores judiciales no lograron probar ninguno de sus dichos. La Sala II puso fin a ese capítulo, aunque abrió una causa judicial. En el medio, el juez hizo varias denuncias judiciales.

También naufragaron los intentos para que se arrepientan Báez y su hijos, que ahora esperan una decisión del juez por las transferencias a Suiza. Es clave la respuesta de un nuevo exhorto a ese país.

En el ranking nacional de las propiedades de Báez, Chubut y Córdoba se disputan el tercer lugar. En la primera aparecieron 21 propiedades nuevas: una a nombre de Lázaro y ocho a nombre de Martín. El resto se reparten entre Austral, Kank y Costilla, la petrolera Epsur y otras empresas. En Córdoba, totalizan 22 propiedades. El 90% pertenece a la sociedad Don Francisco, que también alquilaba habitaciones en el hotel Alto Calafate.

"El hallazgo de propiedades parece inagotable. Pronto les daremos un destino social. Es probable que ONGs, municipalidades e incluso fuerzas de seguridad hagan uso provisorio de ellas", dijo anoche Marijuán.

El "mapa" de las propiedades de Báez también abarca a Mendoza (5), Río Negro (7), Salta (4), Santa Cruz (14), Santa Fe (1), Chaco (1) y Tierra del Fuego (6). Representa casi medio país. Y todavía se sigue investigando.