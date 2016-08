Nacionales

Confirman el procesamiento de Jaime y su hija por enriquecimiento ilicito

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del detenido ex secretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime y de su hija Julieta en la causa por enriquecimiento ilícito abierta al ex funcionario, en lo referido a bienes en poder de la joven que para la Justicia pertenecían en realidad a su padre.

El Tribunal de Apelaciones confirmó una ampliación del procesamiento a Jaime, ya camino a juicio oral por este delito, y también el procesamiento a su hija Julieta, en su caso por la compra de una propiedad y una moto de agua en Córdoba, según la resolución de los camaristas Eduardo Farah, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, firmada el 23 de agosto pasado y difundida hoy.

Jaime había reclamado además ser excarcelado, pero el pedido no prosperó: Ballestero y Farah consideraron que debe seguir preso y Freiler quedó en minoría a favor de liberarlo.En lo que hace a Julieta Jaime, los jueces dieron por probado que la joven "carecía de capacidad económica" para adquirir los bienes y que hubo una "operación simulada" para la compra de un inmueble en Córdoba, escriturado por 440.000 pesos."La nombrada jamás podría haber afrontado con sus ingresos la compra de los bienes en cuestión", concluyó la resolución que confirmó los procesamientos dictados por el juez federal Sebastián Casanello.Para la Cámara "los bienes cuestionados no habrían sido adquiridos por Julieta Jaime, a pesar de que la imputada figuraba como su titular registral, apareciendo en estos actos como intermediaria a los fines de ocultar el verdadero titular de ellos -su padre Ricardo Jaime".En el caso de Ricardo Jaime, además del procesamiento que ya tiene por enriquecimiento, quedó ahora acusado por ese delito en relación a la compra de una moto de agua a nombre de su hija, ya que quedó "acreditada falta de ingresos por parte de su hija para la adquisición del vehículo acuático citado" y lo que generó "un grado de sospecha suficiente que lo sindican como su dueño oculto".El fallo también señala que "el valor de este vehículo no debe estimarse en solitario sino junto al incremento apreciable que le fuera endilgado a Ricardo Jaime por la suma de 12.500.000 pesos".Además, se confirmó un embargo a Jaime por 40.050.000 de pesos en tanto que su hija quedó embargada por 500.000 pesos.