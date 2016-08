Nacionales

Amenazaron de muerte a la diputada Margarita Stolbizer

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, confirmó hoy que la diputada nacional Margarita Stolbizer recibió amenazas de muerte a través de llamados al 911, por lo que se dispuso un "resguardo policial especial" para la dirigente.

Tu envío fue realizado con éxito.

Las amenazas se produjeron hace algunas semanas, pero se dieron a conocer hoy, horas antes de que la líder del GEN se reúna con el presidente Mauricio Macri, a las 17, en la Quinta de Olivos.

Según apreció Ritondo, la intimidación a Stolbizer fue "el tipo de amenaza que hoy lamentablemente pulula que es al 911 y es a la integridad física o de la propiedad de alguna de las personas que hace denuncias".En declaraciones a las radios Mitre y Latina, el funcionario señaló que la diputada hizo la denuncia correspondiente, pero prefirió no hacer público el incidente "para bajarle el tono" al hecho.Tras las amenazas, el ministro de Seguridad provincial dijo que estuvo comunicado "desde el primer momento" con la ex candidata presidencial y siguen juntos "la evolución de la investigación".Consultado sobre si se le reforzó la custodia a Stolbizer, indicó que "tiene algún tipo de resguardo especial", pero aclaró que no hay un refuerzo porque la diputada "prefiere no estar tan custodiada"."A Margarita, al igual que (la gobernadora) María Eugenia (Vidal), hay que insistirles y cuidarlas porque no quieren más presencia de custodias. Si bien se preocupan, tienen ejes concretos y no se salen de esos ejes", aseguró.En cuanto al origen de las distintas amenazas que surgieron en las últimas semanas contra Vidal y otros funcionarios bonaerenses, Ritondo reiteró que el gobierno de la Provincia "tocó muchos intereses" vinculados al juego, al narcotráfico y a la seguridad."Los que perdieron privilegios van a tener actitudes y amenazas que a nosotros no nos van a hacer perder el eje", enfatizó. En cuanto al supuesto encuentro entre jefes policiales despedidos y sancionados en un barrio de La Matanza, donde se delineó un presunto plan para atentar contra la gobernadora, indicó que todavía "hay que comprobar si existió esa reunión, si estuvieron esas personas y si se dijo eso".