Macri: "El narcotráfico ha avanzado mucho por la negación del problema por parte del Estado"

El presidente Mauricio Macri afirmó hoy que "lamentablemente" el narcotráfico "ha avanzado mucho" en Argentina "frente a la negación del problema por parte del Estado", al presentar el programa "Argentina sin narcotráfico", en un acto que reunió a todo el gabinete nacional, gobernadores, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

"Hoy estamos reunidos por algo que nos duele, que nos preocupa, que nos ha degradado, que es el avance del narcotráfico en nuestro país", afirmó Macri en el acto desarrollado en Tecnópolis, en en el partido bonaerense de Vicente López.

En ese sentido, expresó que el narcotráfico "lamentablemente en los últimos años ha avanzado mucho frente a la negación del problema por parte del Estado" que no colocó el tema "en la mesa para entender qué nos estaba pasando y cómo resolverlo"."Queda claro con todo lo que ha sucedido que esto no es un problema que tiene con la droga aquel que la consume, la tenemos todos, porque la droga, como se verificó en nuestro país una vez más, genera un aumento exponencial de nivel de violencia en la sociedad", explicó el Presidente.Asimismo, Macri dijo que quería "remarcar, como el presidente (de la Corte, Lorenzetti, quien habló previamente), que estemos hoy todos aquí reunidos, comprometidos con una idea".La afirmación de Macri hizo alusión a la presencia en el estrado de los gobernadores oficialistas María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Gerardo Morales (Jujuy) y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; y de los opositores Juan Schiaretti (Córdoba), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Alberto Weretilnek (Río Negro), Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Manzur (Tucumán) y Juan Manuel Urtubey (Salta), así como de Massa en el auditorio."Esto es lo que verdaderamente genera esperanza, genera ilusión en todos aquellos que nos están viendo en sus hogares; la misma esperanza e ilusión que ya generó que lo hubiésemos hecho en el compromiso por la mejora en la calidad en la educación pública", destacó Macri.Al insistir en los problemas del narcotráfico, el mandatario analizó que "la droga ataca el núcleo más importante que tenemos en este país, que es la familia" y "capta a los chicos que terminan asesinando sin darse cuenta de lo que están haciendo".Por eso, consideró que "la droga ya no es un problema de una región o una ciudad; se ha extendido por todo el país y nos está afectando en nuestras raíces".Además, apuntó que "corrompe las personas y las instituciones y eso nos degrada, nos separa, nos paraliza" y así "no podemos cumplir con nuestro principal objetivo que es desarrollarnos para reducir la pobreza"."Eso es lo que genera el avance de estas mafias, que se relacionan con otras" y nos llevan a "más pobreza y menos futuro", señaló el jefe de Estado.Asimismo, prometió que "este compromiso no va a quedar en una foto" sino que "empezó hace tres años cuando fuimos a firmar con (el obispo de Gualeguaychú) monseñor (Jorge) Lozano un compromiso varios de los que estábamos en la carrera política".En otro orden, Macri aseveró que "hoy por primera vez tenemos un Ministerio de Seguridad que realmente es federal" y al desglosar el plan contra el narcotráfico dijo que se necesitan "programas de prevención", ejemplificando con los programas para la niñez, la mejora de la educación pública y los jardines de infantes en todo el país."Ahí es donde tenemos que ganar esta guerra y ampliar la inclusión social y laboral, campos donde tenemos mucho por hacer", enfatizó.Finalmente, Macri felicitó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, autora del plan, por su "presentación" que "claramente expresa un trabajo coherente, serio, realizado en conjunto" en base a "experiencias en el país, en la región y en el mundo".