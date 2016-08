Regionales

Das Neves tomó juramento a los nuevos miembros de su Gabinete

En un acto realizado en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, el gobernador del Mario Das Neves le tomó juramento a tres nuevos funcionarios del Ejecutivo provincial: Juan Ignacio Chachero Pablo Mamet y Victor Ascagorta

Los funcionarios que prestaron juramento son Juan Ignacio Chachero como nuevo subsecretario de Gobierno, dependiente del Ministerio de Gobierno; Pablo Sebastián Mamet, como subsecretario de Industria, dependiente del Ministerio de Producción, y Víctor José Ascagorta, como subsecretario de Trabajo dependiente de la Secretaria de Trabajo.

El acto contó con las presencias de los ministros Coordinador de Gabinete, Víctor Cisterna; de Economía, Pablo Oca; de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos, Alejandro Pagani; de Producción, Hernán Alonso; de Salud, Leandro González; de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ignacio Agulleiro; de Familia y Promoción Social, Leticia Huichaqueo; el secretario de Trabajo, Marcial Paz; diputados provinciales, entre otros funcionarios, además de familiares y amigos de los flamantes subsecretarios.

Tras la asunción, el nuevo subsecretario de Gobierno, Juan Ignacio Chachero, manifestó que "asumo este cargo con mucha expectativa y ganas de trabajar en el área, buscando que sea con éxito".

En el mismo sentido, el funcionario remarcó que "el gobernador Das Neves me pidió que le ponga mi impronta personal a mi tarea, dado que él me conoce hace 20 años y sabe cuál es el carácter que tengo. Además me dio la absoluta libertad para manejarme en la gestión pero siendo lo más político posible en mi relación con todos los sectores de la sociedad, como así también con los intendentes y los distintos poderes del Estado".

A su vez, Chachero anticipó que "para nosotros el tema de seguridad es central en mi gestión, por eso ayer lunes, ya me junté con el ministro de Gobierno, Rafael Williams, para programar una reunión en estos días, con la idea de armar la agenda y planificar la gestión".





Por su parte, el subsecretario de Trabajo, Oscar Ascagorta, indicó tras asumir el cargo que "en realidad es un halago que el gobernador Mario Das Neves y su equipo de trabajo me hayan nombrado en el cargo, obviamente que es una gran responsabilidad, la situación está difícil, tenemos que gestionar con mucha solvencia y habrá que ponerse a tono con la situación social".

"Nos pondremos con la parte técnica rápidamente a trabajar, ya estuve con el secretario de Trabajo poniéndome a punto sobre algunos conflictos puntuales que están sucediendo en la provincia, como es el caso de Conarpesa en la planta de Puerto Madryn que se ha complicado un poco, con Agro P.E.S, sumado a otras conciliaciones que se están llevando a cabo, por eso, en los próximos días, estamos preparados para afrontar lo que haya que afrontar", explicó el funcionario.

Finalmente, Ascagorta repasó que "en el marco nacional, el desempleo está siendo sostenido, hay que estar atentos a esa situación y hablar fuertemente con los empresarios porque hay sectores que están siendo perjudicados".



"Pero también sabemos que hay otros que han sido beneficiados con algunas medidas arancelarias, a los cuales les vamos a trasmitir que estamos nosotros para llevar ese marco a la relación laboral, buscando evitar la pérdida de puestos de trabajo, porque en estos momentos un empleo que se pierde es dramático, por eso apuntaremos a sostenerlos", finalizó el subsecretario.