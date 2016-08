Regionales

Das Neves entregó subsidio de $1.200.000 al Club Independiente de Trelew

El gobernador Mario Das Neves entregó este miércoles a las autoridades del Club Independiente de Trelew un subsidio de $ 1.200.000 pesos para solventar los gastos que la institución realizó con recursos propios para la instalación de una alfombra de césped sintético para competencias de fútbol 8 y la construcción de un quincho y un salón de usos múltiples que se inaugurarán con motivo de celebrar los 100 años de vida del club.

La entrega del decreto correspondiente tuvo lugar en un acto que Das Neves presidió en horas de la mañana en la Municipalidad de Trelew, donde el presidente del Club, Juan Carlos Chachero agradeció el apoyo recibido de parte del Gobierno del Chubut.

Fue allí que el gobernador Das Neves destacó el trabajo de la entidad que acaba de cumplir 100 años de existencia en Trelew y tras remarcar el crecimiento que ha tenido la ciudad, elogió en nombre de las autoridades de Independiente a toda la dirigencia social que ha tenido la localidad a lo largo de los años. "Por años y décadas han estado presentes" dijo sobre los presidentes de los clubes y referenció que también "como el propio pueblo", esas personas estuvieron "soportando crisis y han mantenido siempre, muchas veces y a duras penas sus instituciones".

También pidió tener presentes que "muchos que fueron dirigentes políticos en la democracia, en la época de la dictadura encontraron un lugar para trabajar y militar para que las instituciones no se caigan. Me acuerdo de Alfredo García" dijo en referencia al extinto dirigente radical y ex intendente de Trelew, para pedir un aplauso a los presentes en homenaje a aquellos dirigentes.

Asimismo en el acto, se recordó al Club cuando logró su máximo hito deportivo al consagrarse campeón del Torneo Regional 1972, lo que le permitió clasificarse al Torneo Nacional de ese mismo año, transformándose así en el único equipo proveniente de la Liga de Fútbol Valle del Chubut en disputar un certamen de Primera División de AFA, y, junto a Huracán de Comodoro, en el único elenco chubutense en hacerlo.

En tanto el intendente de Trelew, Adrián Maderna, previo a las palabras del gobernador Mario Das Neves, también felicitó al Club Independiente "por estos 100 años de vida, que marcan una trayectoria" y elogió a quienes fundaron la entidad como "un ejemplo de nuestros pioneros". Habló del compromiso "de gente como el señor Chachero (Juan Carlos, actual presidente) que llevan los destinos del club y lo hacen con mucho compromiso y vocación social que destacamos desde la Municipalidad", dijo.