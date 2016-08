Regionales

Provincia y municipios firmaron acuerdo por el bono por más de 96 millones de dólares

El gobernador junto con los 27 intendentes de las distintas localidades suscribió el convenio marco mediante el cual la Provincia transfiere 96.876.748,35 dólares, que serán destinados a la ejecución de obras públicas en dichas ciudades. La palabra de Ongarato, Linares, Sastre y Maderna.

Tu envío fue realizado con éxito.

Ante un colmado Salón de los Constituyentes, Das Neves suscribió con los representantes municipales el acuerdo de distribución del 15 por ciento de los 645.844.988,98 dólares, que fueron obtenidos por Chubut en la colocación internacional del BOCADE, considerado el mejor que haya logrado una provincia.

"Una correcta distribución que significa esto de trabajar juntos, para no dispersar inversiones y para que no nos impongan obras que no son de necesidad para la gente. La prioridad la tienen los municipios que fijan cuáles son las obras trascendentales y en un trabajo coordinado con la Provincia, como ha sido todo este último tiempo en un proceso de diálogo", señaló el gobernador.



Antecedieron en el uso de la palabra al gobernador Das Neves, los intendentes de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares; de Esquel, Sergio Ongarato; de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, y de Trelew, Adrián Maderna.







Sastre: "La firma de este convenio es crecimiento asegurado para toda la provincia"



"La firma de este convenio asegura un crecimiento para toda la Provincia. Estamos hablando de fondos que serán invertidos en cada Municipio para obras de infraestructura. Y no solo permitirá el avance de la obra pública en cada rincón de Chubut, sino que además es una inyección muy importante para el sector de la construcción, que en los últimos años tuvo una fuerte crisis. Hay que reactivarlo, y esto es una herramienta fundamental", admitió el Intendente Ricardo Sastre tras el acto.







Maderna: "Esto nos beneficia enormemente a todos"



"Estamos convencidos de que cada una de las municipalidades va a poder utilizarlos para lo que es necesario, principalmente en servicios, redes de agua, redes de cloacas, luz, gas", afirmó. Además destacó "la gestión de poder colocar este bono y poder ponerlo en práctica para que tengamos la autonomía de trabajar en conjunto en este caso con el Ministerio de Infraestructura, de Coordinación de Gabinete y ponernos de acuerdo para que el impacto social de cada una de las obras llegue a todos los sectores de igual manera".



Ongarato valoró el "trabajo conjunto" entre el gobierno y los municipios



El intendente señaló que "con estos fondos que nosotros recibimos por parte del gobierno provincial vamos a hacer las obras que en Esquel consideramos necesarias para que el turismo en nuestra ciudad y la región encuentre lo que está buscando", para eso "hemos decidido de forma conjunta con los ministros del gabinete provincial cuáles son las obras que vamos a hacer desde la Municipalidad con este endeudamiento y cuáles va a hacer la provincia".







Linares: "Nada mejor que un intendente para reconocer las necesidades de su gente"



"Esta firma es muy importante, sin duda va a ser un bálsamo de obras para toda la provincia de Chubut. En esto hay que ser generoso y agradecerles a los diputados, que han votado por esos 650 millones de dólares de endeudamiento y pusieron en eso el 15% para los municipios". Asimismo aclaró que "las obras las van a manejar los municipios, lo que yo en su momento pretendía, y sigo pensando exactamente lo mismo, es que algunos municipios necesitarían parte de esos recursos para pagar deudas contraídas, que no les permiten el movimiento real de todos los días pero, a veces uno tiene que aceptar las opiniones y yo soy muy respetuoso de los poderes".