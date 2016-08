"Cambiá el rumbo un poquito porque así no es bueno para nadie"

La ex jefa de Estado observó que, durante la campaña, el macrismo sostenía que ya un cambio de signo político atraería inversiones, que se vería alentado luego con un eventual pago a los holdouts. Y evaluó que esos resultados no están aún. "Si quieren eliminar la inflación haciendo que la gente no consuma, me parece que es mucho peor que la gente no consuma que la inflación", remarcó.