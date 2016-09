Deportes

Tras el partido ante Uruguay, Messi está en duda para jugar con Venezuela

El rosarino Lionel Messi jugó un partidazo en el triunfo ante Uruguay por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Rusia 2018 pero quedó comprometida su participación el próximo martes ante Venezuela.

"Me terminó doliendo el pubis, no sé si voy a viajar a Venezuela. Quería estar hoy, después de todo el quilombo que había hecho (en referencia a su renuncia a la selección que no se concretó)" dijo anoche la 'Pulga' apenas terminó el juego en el Estadio Malvinas Argentinas.

Si algo quedó claro tras los 90 minutos ante Uruguay es el compromiso de Messi con la 'albiceleste', tras una actuación individual brillante el crack de Barcelona de España además metió, presionó, fue al piso y mostró que no solo es el líder futbolístico sino además el líder espiritual del equipo.Messi dejó en claro que quería estar en este encuentro pero algunas versiones indican que no viajaría a Venezuela y regresará a Barcelona, como una muestra de buena fe hacia el conjunto catalán para futuras convocatorias.El entrenador Edgardo Bauza sabe que es necesario un buen vínculo con el conjunto 'blaugrana' y es un secreto a voces que la llegada de Messi, pese a la pubalgia que padece, implicaba su regreso rápido al viejo continente para descansar y ser atendido."No sé si lo podré tener en Venezuela, terminó dolorido, lo sabíamos. Que lo haya soportado muestra su coraje, el que padeció pubalgia sabe lo que es" sostuvo el DT en referencia al dolor intenso que padece 'Leo' en el pubis y por el cual podría quedar liberado para volver a Barcelona.Y en cuanto a su presencia en el encuentro que se disputará en Mérica agregó: "Su personalidad lo mantuvo en cancha y nos sirvió para ganar el partido. Ahora tiene que descansar y hay que resolver con él si puede estar con Venezuela".Es que el conjunto que formó a Messi desde niño tiene grandes aspiraciones como año a año, la temporada recién empieza y la idea es no empezarla de la peor manera.Más allá de las especulaciones, si algo quedó en claro es que Messi puso en duda su presencia en Venezuela y Bauza declaró en la misma línea.Si le toca no estar el equipo lo va a extrañar, pero Messi marcó el camino en Mendoza y siguió las palabras del 'Patón': "Todos tienen que defender y todos tienen que atacar".Podrá faltar su zurda pero si lo hizo el mejor jugador del mundo el equipo estará obligado a hacer lo mismo el martes en Venezuela.