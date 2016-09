Regionales

PAMI: Das Neves junto a Torres presentó nuevo sistema de prestaciones

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, presentó este viernes en Casa de Gobierno junto al titular de PAMI en la provincia, Ignacio Torres, el nuevo sistema de prestaciones que beneficiará a 58 mil adultos mayores.

El mandatario estuvo acompañado en el estrado principal por la ministro de la Familia y Promoción Social, Leticia Huichaqueo, y el director general de Prestaciones Médicas del Ministerio de Salud, Jorge Vecchio.

Al hacer uso de la palabra Das Neves remarcó que "esto es muy fuerte, porque siempre está presente lo pesado y lo burocrático que es el Estado y aún más doloroso es, si esa burocracia se expresa a la hora de atender a nuestros adultos mayores".

"Es un reclamo de siempre y debo reconocer que hemos tenido un instituto como el PAMI viciado y copado por delincuentes y corruptos, todos los días salen a la luz las barbaridades que han hecho, pero quienes hoy conducen el PAMI a nivel nacional lo hacen con eficiencia y trasparencia", valoró.

Recordó que "fue una de las primeras audiencias que tuve cuando asumí y planteé los problemas que teníamos aquí, noté que había un cambio y no me equivoqué, realmente me pone contento y orgulloso de que parte de ese cambio también sea un joven dirigente de la provincia como lo es Ignacio Torres, quizás sin experiencia política, pero comprometido con la gestión".

El gobernador destacó que "en muy poco tiempo está llevando adelante una gestión que beneficia a 58 mil jubilados de nuestra provincia y ustedes lo van a poder ir viendo a medida que pasen los días".

Se trata de "un cambio cultural de fondo, porque los adultos son los que tienen que fiscalizar, se terminó la época de quedarse callado, acá no puede haber ningún funcionario, ni ningún prestador que abuse como han abusado, porque acá también tienen una cuota de responsabilidad muchos prestadores", enfatizó.

"Me parece muy bueno que desde PAMI se tomen medidas como esta que tienden a ir eliminado muchos de los problemas que tenían nuestros mayores a la hora de requerir los servicios del PAMI", remarcó el gobernador.

La ministro de la Familia, Leticia Huichaqueo, hizo hincapié en que "es muy importante para nosotros poder acompañar estas acciones que lleva adelante PAMI".



"Tenemos bien direccionadas nuestras políticas porque las hacemos con los adultos mayores y no desde un escritorio, por eso durante estos ocho meses hemos trabajado en forma conjunta con muchas actividades", subrayó.

La funcionaria marcó que el primer objetivo de gestión era "reivindicar al adulto mayor con sus derechos, atendiendo la protección integral para mejorar su calidad de vida, y es por eso que recorrimos cada uno de los centros, los clubes de abuelos, trabajamos con los municipios y las comunas rurales porque para nosotros es tan importante un abuelo de Aldea Apeleg como uno de Comodoro Rivadavia".

"Fuimos dialogando sobre qué les hacía falta, no teníamos una encuesta social de los adultos mayores, no sabíamos con qué población contábamos por eso empezamos a trabajar con nuestros equipos para hacer una encuesta pura y exclusivamente para los adultos mayores", indicó.

En función de esto, "comenzamos a trabajar en las necesidades por ejemplo las casas tuteladas, en la atención de los adultos, con el Ministerio de Salud para mejorar los cuidados en nuestros hospitales, y también seguimos pensando en cómo los podemos ayudar para que rían un poco más, por eso en el Día del Niño los chicos festejaron junto a los abuelos su día, compartiendo distintas actividades recreativas. Eso también forma parte de la inclusión y la contención que les brindamos", concluyó Huichaqueo.

Por su parte el director Ejecutivo de PAMI en la provincia sostuvo que "en primer lugar quiero remarcar un cambio paradigmático en la forma de gestionar y esto habla de ver a la salud en pos de la gente y dejar de verla en términos partidarios porque la salud no tiene colores partidarios".



Sobre todo "porque el PAMI no es de un partido político, nosotros vamos a pasar y vendrán otros, lo importante es que en nuestro paso hagamos lo mejor posible y hoy necesitamos trabajar juntos, muchos de los resultados que vemos en este esquema prestacional son gracias a los adultos mayores, porque establecimos un sistema de auditoría compartido con voluntarios auditores".

NUEVO SISTEMA

En referencia al nuevo sistema el funcionario nacional puso el énfasis en que "el avance puntual es que los afiliados de PAMI no van a tener que validar las prestaciones en las agencias, ya no van a ver esas esperas eternas, sino que simplemente con la credencial y la derivación del médico de cabecera van a poder ir al prestador".

"Teníamos ocho clínicas privadas en toda la provincia y ahora tenemos catorce, esas clínicas van a trabajar con PAMI y van a poder ir sin necesidad de que se lo autorice un médico de cada agencia. Además, hay una pata importantísima en este nuevo esquema que es el PROSATE, que no es una clínica privada sino una gerenciadora sin fines de lucro que depende del Ministerio de Salud, esto nos permite llegar a donde muchos afiliados no tienen voz", explicó.

"Además, una deuda histórica que tenía el PAMI con la salud pública era empardar los valores, porque antes se le pagaba el doble al privado y ahora se le va a pagar lo mismo al privado que al público y esto se va a ver reflejado en más prestaciones, mayor calidad en esas prestaciones y mejor infraestructura", concluyó Torres.