Nacionales

"Néstor y Cristina sabían del problema que había con la efedrina"

Lo aseguró el ex titular de la Sedronar, Ramón Granero. "Ellos estaban al tanto de las denuncias que hicimos", dijo. Además, apuntó contra Aníbal Fernández. "No sé si es ‘La morsa'", aseguró

El ex director de la Sedronar, el odontólogo y ex gobernador santacruceño José Ramón Granero, reveló que los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner estaban al tanto de los problemas que había con la importación de efedrina durante su mandato.

"Ellos estaban informados del problema que había. Nosotros nos manejábamos a través de los jefes de gabinete de ese momento, quienes también estaban informados. Estábamos actuando de acuerdo con la ley y ellos estaban al tanto de lo que hacíamos", explicó el ex funcionario en diálogo con radio Mitre.

Entre otras cosas, en sus explosivas declaraciones Granero apuntó directamente contra el ex ministro kirchnerista, Aníbal Fernández, y lo acusó de querer entorpecer los controles de la secretaría para facilitar la compra de efedrina y su posterior desvío hacia el narcotráfico.