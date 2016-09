Nacionales

Macri asistió a la apertura de cumbre del G-20 y Obama lo destacó por "rediseñar y darle nueva fuerza a la economía"

El presidente Mauricio Macri participó hoy de la apertura de la cumbre del Grupo de los 20 (G-20) en China, donde fue mencionado en el discurso del mandatario estadounidense Barak Obama por tomar "medidas correctas" para "rediseñar y darle nueva fuerza a su economía".

Tu envío fue realizado con éxito.

Según la agenda oficial, Macri tiene previsto exponer sobre la medianoche de la hora de Argentina en la segunda sesión plenaria "Hacia una economía mundial más eficaz y eficiente y gobernanza financiera", y a partir de la 1 de la madrugada del lunes en el tercer plenario sobre "Fortalecimiento de la inversión y el comercio internacional.

Macri asistió hoy a la apertura de la Cumbre, donde escuchó los mensajes de sus colegas de China, Estados Unidos, Rusia y Alemania que alertaron sobre los "desafíos de la economía global" ante el "bajo crecimiento" del comercio y cuestionaron las "recetas proteccionistas o populistas".Al abrir la Cumbre, el presidente chino Xi Jinping dijo que esperaba analizar con el G-20 "cómo podemos ser más eficaces, más interconectados y analizar otras cuestiones que afectan a la economía global". Luego de la foto oficial, donde los presidentes posaron incluso con sus esposas, arrancó la primera sesión plenaria con el discurso de Barack Obama, quien planteó que "las economías crecen mejor cuando todos participan de ese crecimiento" y pidió "tomar medidas para asegurarnos que no vamos a tomar nuevas recetas proteccionistas ni populistas". En ese marco, el primer mandatario norteamericano aludió a la tarea que desarrollaba Macri en el gobierno de Argentina."Hay varios presidentes que están tomando medidas correctas, como en India, Indonesia o Italia", dijo Obama e incluyó en ese grupo al "nuevo presidente de la Argentina", que ha tomado medidas "para rediseñar y darle nueva fuerza a su economía". A su turno, la canciller alemana Angela Merkel consideró que "la situación en la que estamos no es tan crítica" y remarcó que entre "el vaso medio lleno y medio vacío. Yo prefiero ver el vaso lleno. Que estemos aquí todos juntos es por la interconexión cada vez mayor de nuestras economías".El presidente de Rusia, Vladimir Putin, alertó que "hay un dinamismo que es lento pero positivo en el devenir de la economía global" y dijo trabajar para consolidar "una política de crecimiento basada en el equilibrio macroeconómico".El presidente francés Francois Hollande recordó que las políticas para mitigar el calentamiento global debían ser "un objetivo primordial" y advirtió que "las materias primas están bajas", lo que "perjudica a los países emergentes y hay mucha deuda que no permite renovar la tecnología".La primer ministra de Gran Bretaña, Theresa May, defendió la salida de su país de la Unión Europea al considerarla "una oportunidad" de "un tránsito suave no disruptivo" pero "sin darle la espalda a la Unión Europea".