Deportes

Orsanic anunciará mañana el equipo que visitará a Gran Bretaña, con Del Potro y el posible regreso de Mayer

Daniel Orsanic, el capitán del equipo de Copa Davis de Argentina, anunciará mañana la formación que se medirá con Gran Bretaña el 16, 17 y 18 de septiembre en la ciudad escocesa de Glasgow, en una de las semifinales del Grupo Mundial, y que contará con Juan Martín Del Potro y el posible regreso de Leonardo Mayer.

Orsanic ofrecerá una conferencia de prensa mañana a las 10.30 en la sede de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), ubicada en Maipú 471, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Argentina, que accedió a semifinales tras haber dejado en el camino a Polonia (3-2) en Gdansk, y a Italia (3-1) en Pesaro, volverá a ser visitante, esta vez en Glasgow, ante el actual campeón, que se instaló entre los cuatro mejores del certamen luego de haber eliminado a Japón y Serbia, respectivamente.En la otra semifinal del tradicional certamen por equipos se medirán Croacia y Francia, en la ciudad croata de Zadar.La serie entre argentinos y británicos se jugará en el estadio Emirates Arena de Glasgow, con capacidad para 8.000 espectadores, sobre superficie rápida y bajo techo, y el capitán Orsanic anunciará una formación que, en principio, podría abarcar a cinco tenistas, de los cuales uno quedará descartado para el partido.En ese contexto, el único seguro es el tandilense Juan Martín Del Potro, reciente medalla de plata en los Juegos de Río 2016, quien regresó al equipo luego de casi cuatro años en la serie ante los italianos, aunque únicamente jugó el punto de dobles, ya que estaba en pleno proceso de reinserción al circuito luego de haber superado su tercera operación en la muñeca izquierda.En tanto, es casi un hecho que se producirá el regreso del correntino Mayer, quien jugó ante Polonia y no estuvo frente a Italia, a raíz de una molestia en el hombro derecho que no le permitió tener continuidad en el circuito y lo hizo perder mucho ranking: comenzó el año en el puesto 35 y bajó hasta el 131 que ocupaba la semana pasada.El correntino, con un récord de 11 victorias consecutivas en la Davis (entre singles y dobles), ganó el domingo pasado el Challenger de Manerbio, en Italia, y llegó esta semana hasta los cuartos de final en el de Como, ambos sobre superficie de polvo de ladrillo.No obstante, Mayer jugará esta semana el Challenger de Saint Remy, en Francia, sobre superficie rápida, similar a la que encontrará en Glasgow, con la intención de tener una experiencia previa que le facilite su desempeño en la Davis.En cuanto a los demás integrantes del equipo, está claro que el azuleño Federico Delbonis, actual número uno del tenis nacional, y artífice del triunfo sobre Italia, ya que aportó dos puntos con sus victorias sobre Andreas Seppi y Fabio Fognini, estará en el equipo, y los otros serán Guido Pella y Juan Mónaco.Para esta instancia se especula con un equipo de cinco jugadores, aunque habrá que ver si los tenistas aceptan viajar a Escocia para después no jugar la serie. Si acceden, será un quinteto y de lo contrario el que quedaría afuera es el tandilense Mónaco.Argentina, que tiene una asignatura pendiente con la Davis, puesto que nunca pudo ganarla (fue subcampeón en 1981, 2006, 2008 y 2011), viajará a Glasgow el viernes 9 de septiembre en un vuelo de la compañía aérea British Airways que partirá a las 13.10 desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.En el caso de que Argentina supere en la semifinal a Gran Bretaña, jugará la final también en condición de visitante, tanto ante Croacia como frente a Francia.