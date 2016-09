Nacionales

"Falta mucho más. pero vamos por el camino correcto", afirmó Macri

El presidente Mauricio Macri afirmó que "falta mucho más" por hacer para avanzar con la "transformación" del país planteada por el Gobierno, pero se mostró confiado en que se va "por el camino correcto", y, a modo de autocrítica, admitió "haber querido ir más rápido de lo que se puede".

Tu envío fue realizado con éxito.

En una entrevista concedida al diario La Nación antes de regresar desde China, donde asistió a la cumbre del G20 y se reunió con varios líderes mundiales, Macri dijo que en Argentina "tenemos un camino de mejora que recién empezamos a recorrer"."Confío en que entienda el mundo que la Argentina tiene una gran capacidad de crecer. Pero acá hace falta un esfuerzo de todos los sectores: el agro, los empresarios, los gremios. Todos tenemos que defender que acá empezamos a encarar un cambio y que deben acompañar este cambio", afirmó.Luego, el jefe de Estado admitió que "por supuesto que falta mucho más, pero vamos por el camino correcto".En tanto, tras señalar que "por supuesto hay quienes ven la política desde su rol en forma oportunista, sin compromiso con el largo plazo", subrayó: "Por suerte yo siento que la mayoría de los argentinos hemos decidido asumir el compromiso de construir el país que soñamos".En ese marco, el Presidente se manifestó esperanzando en que "aquellos que siguen apostando a que a la Argentina le vaya mal en los próximos meses ayuden a que a todos nos vaya mejor".También planteó que "lo que teníamos antes era una crisis terminal que estaba llegando, como la crisis que hoy se ve en Venezuela", pero "por suerte nosotros ganamos y los resultados están a la vista".Sobre la cumbre que se desarrolló en la ciudad de Hangzhou, el mandatario dijo que "fue una enorme oportunidad para mí, por ser mi primera reunión del G-20"."Por eso vine, para mostrar y ratificar esta nueva etapa de la Argentina. Queremos construir relaciones con todos los países y dejar esa etapa de aislamiento. Eso fue muy bien recibido acá. También vinimos a compartir con los países del G-20 nuestra visión de la falta de crecimiento en el mundo, la falta de generación de empleo que tanto nos preocupa en la Argentina. También esta es la posibilidad de plantear que el desarrollo del mundo tecnológico no se haga en aislamiento", añadió.Consultado sobre el temor planteado por los empresarios argentinos de una competencia desleal o una invasión de productos chinos a partir de la apertura de importaciones, respondió que "que comparto la preocupación", pero prometió que "eso no va a ocurrir, esa no es la idea"."Hemos venido a convocar a invertir en la Argentina, no a vender el país. Es una gran diferencia. Hemos venido a decir que nos tienen que comprar más, que tenemos un fuerte déficit con China, por ejemplo", completó.Por otra parte, al la pregunta de si no creía que se generó mucha expectativa para el segundo semestre, Macri indicó que: "Creo que fue un malentendido. Yo dije que la baja drástica iba a ser en la inflación y dije que la economía se iba a reactivar entre fin de año y el año que viene, y es lo que venimos sosteniendo".Sobre el final y ante la consulta de si hacía alguna autocrítica de estos nueve meses de gestión, el Presidente dijo que "siempre hay autocrítica" y, puntualmente, admitió como tal "haber querido ir mas rápido de lo que se puede".

"Uno es ansioso y quiere darle de inmediato respuestas a la gente. Lo importante es hacerles entender a la gente que este no es un cambio económico. Es un cambio cultural", concluyó.