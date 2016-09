Nacionales

Bullrich anunció medidas para terminar con los barrabrava en los estadios

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich anunció que va a terminar con los barrabrava en el fútbol, para lo cual se pondrá en vigencia un sistema de identificación en las canchas, que con la presentación del DNI tendrá datos del portador y, simultáneamente, se envió un proyecto al Congreso para que los delitos que se cometan en los estadios sean de carácter penal.

En una conferencia de prensa que ofreció esta tarde precisó que el nuevo sistema "es simple y claro: cualquier ciudadano que vaya a la cancha tiene el DNI; se lo pasa y se sabe –en tiempo real- si tiene pedido de captura y derecho de admisión".

Explicó que "hasta ahora se controlaba solo el derecho de admisión que estaba en mano de los clubes; era un problema. La misma barra generaba ciertos aprietes, extorsión sobre los dirigentes porque decían: …así que me pusiste en la lista… Ahora van a tener que ir al Ministerio de seguridad. El control lo pone el Estado argentino, no el club".



Bullrich precisó que "el sistema de control comenzará en la ciudad de Buenos Aires y se extenderá a todo el país" y, que al mismo tiempo, se envió al Congreso un proyecto de ley –en cuya elaboración no se consultó a ningún club- para que los delitos cometidos en un estadio tengan penas agravadas.



Hoy presentamos las nuevas medidas de seguridad para el fútbol: junto con la pasión llevamos el DNI. #TribunaSegura pic.twitter.com/laAugTnroz — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 6 de septiembre de 2016

"Creemos que los delitos que se cometan en una cancha de fútbol generan una situación de enorme riesgo, frente a 60 o 70 mil personas", dijo. En tal sentido recordó varios hechos graves, como el cometido en la "puerta 12" del estadio de River, en el año 1968.El proyecto de ley, que ya está en discusión en el Senado, también prevé penas para lo que ocurre en las cercanías de los estadios, con los "trapitos" y la reventa de entradas, en este caso también si se hace a través de internet.

"Estamos haciendo cambios importantes para la seguridad en el fútbol. Estamos planteando pasos concretos a pocos meses de asumir. El presidente (Mauricio) Macri nos dijo que en el fútbol hay que ir despacio. El objetivo es que no haya más barras bravas. No queremos ver más la imagen de efectivos custodiando a los violentos", continuó Bullrich.



"El sistema es muy claro. Todo ciudadano debe ir a la cancha con el DNI, un efectivo lo scaneará y se sabrá inmediatamente si tiene pedido de captura. Hasta ahora los aparatos nos decían quien tenía derecho de admisión y ese derecho estaba en manos de los clubes que eran extorsionados por los barras. Ahora van a tener que venir al Ministerio de Seguridad porque lo determinará así el estado argentino por conductas indebidas", explicó.



"Este control empezará por la Ciudad de Buenos Aires y seguirá por el resto del país. Enviamos al parlamento una ley penal con sanciones agravadas para los que cometan delitos en el marco de una cancha de fútbol donde ponen en riesgo a 50 mil personas. La famosa puerta 12 en la cancha de River es la muestra de esto", amplió al recordar el luctuoso hecho del 23 de junio de 1968 en el estadio Monumental en ocasión de un clásico con Boca Juniors, en donde fallecieron -según la información oficial- 71 personas.



"Todo aquel que no pueda ingresar, tendrá que pasarse las horas de partido y las dos posteriores en un lugar a designar en Capital. El objetivo es que el fútbol ya no sea un nido de violencia que genere situaciones de delito y complicidades", agregó.



"No queremos más relación entre las barras bravas y el narcotráfico. Si en la entrada hay armas o pirotecnia también tendrán que explicar esto los dirigentes. Vamos a terminar con los violentos. No le consultamos a ningún dirigente para esta ley", sostuvo la funcionaria.



Bullrich, además, adelantó que irán contra los cuidacoches y los revendedores de entradas: "En la ley está reglamentado que no se puede realizar acciones irregulares alrededor de la cancha. Está penado como un delito el negocio de quienes cuidan los coches o la reventa de entradas, algo que deberán explicar también los dirigentes", aseveró.



"Se terminó la idea de que el delito y la ley están marginadas en la Argentina. La gente si no paga lo que le dicen le rompen el auto. No habrá más contravenciones y sí tendrán carácter penal. Actuarán las policías locales. En algún momento ya no tendremos 1.500 policías custodiando el entorno del partido", puntualizó.