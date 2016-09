Nacionales

Según el fiscal, López "dejó de comunicarse con el mundo" desde el día antes a ser detenido

El fiscal federal Federico Delgado anticipó hoy que el ex funcionario kirchnerista José López "dejó de comunicarse con el mundo" desde el día anterior a ser detenido con bolsos de dinero, y que solo tuvo llamados telefónicos con su esposa y con el monasterio.

"El 13 de junio a la tarde, un día antes de que se produzca 'el desembarco" en la madrugada del 14 en el monasterio, López dejó de usar el teléfono que usaba habitualmente y utilizó solo un viejo teléfono que tenía el grupo familiar. Y ese teléfono tiene solo llamados con su esposa y con el monasterio. El 13 de junio, el señor López dejó de comunicarse con el mundo", expresó.

En declaraciones a radio Con Vos, el funcionario del Ministerio Público afirmó que el ex secretario de Obras Públicas "después apagó todo lo que tiene que ver con redes sociales u otros teléfonos".Si bien no descartó que se haya comunicado "por otros medios", afirmó que eso no se puede probar, y que por eso no pueden hacer conjeturas si tuvo contacto con gente vinculada al poder político.Con respecto al curso de la causa, Delgado dijo que espera que no se demore la elevación a juicio oral del ex funcionario del gobierno de Cristina Fernández, aunque advirtió que "la gran trampa de la Justicia es esta historia de los procesamientos, las acusaciones, donde las correlaciones de eso deberían ser grandes juicios orales en un tiempo corto, y la realidad es todo lo contrario a eso". "El gran desafío de la Justicia argentina es transitar de una manera rápida la etapa de instrucción y llegar a los juicios orales. A veces los jueces tardan hasta 8 años en llevar una causa al juicio oral, como ocurrió con los sobornos en el Senado. El peligro de levantar expectativas y no cumplirlas lo que hace es deslegitimar la propia administración de justicia", resaltó.El ex secretario de Obras Públicas trató de esconder, el 14 de junio último, bolsos y valijas que contenían 8.982.