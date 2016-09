Nacionales

Aranguren, sobre las tarifas: "Estamos cumpliendo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia"

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, expresó esta mañana que con el nuevo cuadro tarifario que dio a conocer ayer el gobierno nacional, están "cumpliendo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia".

"Nosotros somos respetuosos de la Corte Suprema de Justicia, ahora estamos cumpliendo con el fallo, por eso la semana que viene vamos a estar presentando en las audiencias públicas un programa gradual, razonable y proporcional", indicó el ministro esta mañana por Radio Continental.

Aranguren explicó que el gobierno Nacional tuvo que rever el cuadro tarifario porque "la implementación no fue la más adecuada", y que una de las autocríticas fue no haber "explicado bien la herencia recibida" de la administración anterior.Asimismo, indicó que en los últimos años los servicios "no tenían el lugar que debían tener; todo es una cuestión de equilibrio de los insumos que tiene una familia tipo".Por otra parte, Aranguren dijo que la posibilidad de cortes de luz durante el verano "va a depender de la temperatura".La Corte Suprema frenó en su momento los incrementos en la tarifa de gas y ordenó realizar audiencias públicas, aludiendo además a la necesidad de que los incrementos cumplieran con un criterio de "razonabilidad".En el caso de la energía eléctrica, la Corte resolvió ayer que los aumentos deben aplicarse, dejando sin efecto una medida que los suspendía.