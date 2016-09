Nacionales

Margarita Stolbizer pidió que llamen a indagatoria a Cristina Elisabet Kirchner

La diputada nacional incluyó en el escrito a Julio De Vido, José López, Abel Fatala y otros ex funcionarios kirchneristas por corrupción en la obra pública

Tu envío fue realizado con éxito.

La diputada nacional Margarita Stolbizer solicitó al juez federal Julián Ercolini que cite a indagatoria a la ex presidente Cristina Elisabet Kirchner en el marco de la causa en la que se investigan posibles delitos en la concesión de obras públicas a Lázaro Báez. El pedido incluye también a Julio De Vido, José López, Abel Fatala y otros ex funcionarios kirchneristas. Además, la legisladora pidió que el magistrado ordene como medida cautelar la inhibición general de bienes de la ex mandataria.

En el escrito, Stolbizer -quien actúa como amicus curiae– sostuvo que durante el gobierno anterior se armó una estructura delictiva desde la Presidencia de la Nación y el Ministerio de Planificación Federal, conjuntamente con la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, Vialidad Nacional y la Administración de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz. La organización delictiva -según la diputada- tenía como objetivo asignar con carácter de privilegio más del 80% de las obras de la provincia patagónica al empresario Lázaro Báez.