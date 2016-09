Nacionales

Servini de Cubría desestimó una denuncia de Cristina Kirchner

La ex Presidenta la había presentado contra la diputada Margarita Stolbizer y el juez federal Claudio Bonadio, por tráfico de información.

La jueza federal María Servini de Cubría desestimó la denuncia que la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner formuló contra la diputada nacional Margarita Stolbizer y el juez Claudio Bonadio, a quienes acusó de "tráfico de información" por entender que existiría una "connivencia" entre ambos para "tergiversar" información y armar acusaciones "falsas" en su contra.

La denuncia la hizo la ex mandataria al acusar a Bonadio, quien la tiene procesada en la causa por el dólar futuro y la investiga en el caso "Los Sauces", de haber filtrado una información de esta segunda investigación que Stolbizer utilizó para denunciar movimientos sospechosos en las cuentas de la familia Kirchner.Fue luego de que Stbolizer denunciara movimientos sospechosos de dinero en la cuenta de los Kirchner: la expresidenta aseguró que esa información fue tergiversada y provino de un allanamiento realizado por Bonadio en el estudio contable de Víctor Mansanares, el contador de la familia, en el marco de la causa "Los Sauces", donde la exmandataria es investigada por el alquiler de complejos habitacionales a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.El fiscal del caso, Patricio Evers, pidió la desestimación de la denuncia al considerar que no había delito en lo que acusó la ex mandataria, algo que fue suscripto por la jueza Servini de Cubría."Si cada vez que una persona es denunciada, imputada, procesada o condenada hubiera que sospechar una maquinación en su contra, entraríamos en un terreno donde habría que sospechar de todo acto que se desprenda de las autoridades públicas, actos que gozan de presunción de legitimidad", expuso Servini de Cubría."Ni los hechos denunciados contra Bonadio ni aquellos que les endilga a Stolbizer y a su letrada constituyen más que el cumplimiento de sus deberes de magistrado y diputada, por un lado, y de la asistencia técnica propia de una abogada de la matrícula, por otro", concluyó al hacer lugar al dictamen de Evers.