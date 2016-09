Regionales

Béliz aceptó ser el «candidato de la unidad» del PJ y hoy se reunirá con la Celeste y Blanca

El diputado del Parlasur, Alfredo Béliz, arribará hoy a Trelew y se reuniría con Adrián Maderna y la Celeste y Blanca para conversar si van a internas o consiguen armar la lista de unidad.

El encuentro anoche no había sido confirmado.

En tanto, el dirigente mercantil tiene previsto juntar mañana a Linares y a Maderna, los dos pilares del rearmado del peronismo. Además, este fin de semana visitará obras del Sindicato de Empleados de Comercio. La visita no solo responde a cuestiones políticas, sino que realizará actividades con el sindicato.

Asimismo, Maderna dijo ayer a EL CHUBUT que todavía no se juntaron las partes y no sabe si mañana vendrá Linares. «No sé si estará o no Linares», sostuvo. Mantuvo la postura de «avanzar con una lista de unidad siempre y cuando algunos se corran a un costado». Mencionó «Béliz ve con buenos ojos» la candidatura pero «sin forzar nada».

ACEPTO BELIZ

El vocero Oscar Villarroel ayer confirmó que Béliz «aceptó ser el candidato del PJ con la condición de que haya unidad». También apuntó que el lunes pasado Linares lo llamó por teléfono a Béliz para avalar su candidatura.

También ayer Béliz estuvo reunido en Buenos Aires con el dirigente de Luz y Fuerza, Héctor González, quien le expresó su apoyo en una eventual lista de unidad. «Luz y Fuerza trabajará activamente para lograr que Béliz presida al PJ dentro de una lista de unidad», comunicó oficialmente el gremio.

Villarroel, intermediario en las negociaciones, reveló que la candidatura de Béliz por la Celeste y Blanca «se venía conversando desde hace un mes y medio». Reconoció que «trabajamos mucho para convencerlo (a Béliz)», quien aceptó y no tendría problemas siempre y cuando haya una lista de unidad».

Por otro lado, Villarroel ratificó el acuerdo de la Miguel Falcón con la agrupación Celeste y Blanca para conseguir la unidad del PJ. En el consejo de localidad de Trelew brindó su respaldo a la candidatura de José Giménez con quien ya tiene todo encaminado.

NEGOCIACIONES

Al parecer, habría un tire y afloje en Esquel, Comodoro Rivadavia y Trelew para ocupar los siete lugares que definirán la conducción del peronismo chubutense. Estarían puestos Alfredo Béliz y Adrián Maderna por Trelew, y Carlos Linares por Comodoro. Pero en Esquel habría alguna resistencia con Ricardo Bestene y Jorge «Cucho Fernández». Y Linares estaría buscando agregar un concejero más de Comodoro.