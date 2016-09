Deportes | liga del valle

Racing goleó 3 a 0 a La Ribera

En el Cayetano Castro, el equipo de Trelew se quedó con los tres puntos en una amplia victoria gracias a los goles de Schichke y Price, en dos ocasiones.

Tu envío fue realizado con éxito.

El partido abrió la sexta fecha del torneo orneo Clausura 2016 «Centenario Club Independiente» de la Liga de Fútbol Valle del Chubut. Racing.

La nota completa del partido mañana en la edición impresa del Diario EL CHUBUT

PRÓXIMOS PARTIDOS

SABADO 10



15:00 | Gaiman vs. Alumni

15:00 | Los Aromos vs. JJ Moreno

16:00 | Dep. Madryn vs. Huracán

MARTES13

15:00 | JJ Moreno vs. Racing (pendiente 2da. fecha)

MIÉRCOLES 14



16:00 | Independiente vs. Germinal

16.00 | Los Aromos vs. Gaiman. (pendiente 1ra. fecha)