Deportes

Los Pumas buscarán su primer triunfo frente a los All Blacks

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, se medirá en la madrugada de mañana frente a los All Blacks, de Nueva Zelanda, vigente bicampeón mundial (2011 y 2015), en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la quinta edición del torneo Rugby Championship, en la que participan las potencias del hemisferio Sur.

El partido se desarrollará en el FMG Stadium de la ciudad de Hamilton, Nueva Zelanda, a las 4.35 (hora argentina) y será dirigido por el árbitro sudafricano Craig Joubert y sus asistentes designados serán el australiano Angus Gadner y el italiano Marius Mitrea.

El conjunto argentino buscará su primer triunfo frente a los All Blacks en el torneo Rugby Championship, ya que cayó en las siete veces que se enfrentó en las cuatro ediciones anteriores.La formación titular de Los Pumas presentará tres modificaciones con respecto al que superó a Sudáfrica, por 26-14 en Salta, el sábado 27 de agosto pasado, por la segunda fecha del torneo Rugby Championship.En su primera presentación de esta edición del certamen, el conjunto argentino perdió frente a los Springboks sudafricanos el sábado 20 de agosto, por 30-23.El segunda línea Guido Petti ingresará por Tomás Lavanini, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior; el tercera línea Javier Ortega Desio hará lo propio en lugar de Juan Manuel Leguizamón (tiene un golpe en el cuádriceps izquierdo); y el centro Matías Moroni-debutará en el certamen- jugará por Manuel Montero, quien quedó desafectado al padecer un desgarro grado uno en el aductor medio.Los suplentes serán Julián Montoya, Lucas Noguera, Enrique Pieretto, Marcos Kremer, Leonardo Senatore, Tomás Cubelli, Santiago González Iglesias y Ramiro Moyano.Los Pumas se medirán el sábado 17 de setiembre frente a los Wallabies australianos en el Nib Stadium de Perth, partido válido por la cuarta fecha del Championship y que marcará el final de la gira por Oceanía.Los Pumas en las cuatro ediciones del Rugby Championship derrotaron a Sudáfrica en dos oportunidades, en el 2015 (37-24) y este año (26-24) e igualaron con los Springboks sudafricanos en el 2012 (16-16), mientras que en el 2014 superaron a Australia (21-17)El conjunto "albiceleste" perdió los dos encuentros que disputó frente a los All Blacks en la ciudad de Hamilton, en 2004 (41-7) y en 2013 (28-13).El seleccionado argentino deberá mejorar en el aspecto disciplinario ya que en esta temporada -sumando los 15 encuentros que disputó la franquicia "Los Jaguares" en torneo Súper Rugby y los cinco encuentros disputados por Los Pumas-, sufrió 12 amonestaciones y dos expulsiones.En el torneo Súper Rugby participan las principales franquicias de Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, y a partir de esta temporada una de Argentina y Japón.Los seleccionados de Nueva Zelanda y Argentina se enfrentaron en 26 oportunidades, con un saldo favorable de 25 triunfos para los All Blacks y un empate en 21 tantos, el 2 de noviembre de 1985, en el estadio de Ferro Carril Oeste.Los Pumas perdieron en las siete oportunidades que se midieron con los All Blacks en las cuatro ediciones anteriores del torneo Rugby Championship.El último cotejo entre ambos seleccionados fue el 20 de setiembre del año pasado, en que los All Blacks vencieron a Los Pumas por 26-16, encuentro por la fecha inicial del Mundial de Inglaterra 2015.Nueva Zelanda se convirtió en el país más ganador de los Mundiales de rugby, al consagrarse campeón en las ediciones 1987, 2011 y 2015.El entrenador de los All Blacks, Steve Hansen suma 54 triunfos en 59 encuentros desde que asumió el cargo en el 2011, luego que Nueva Zelanda se consagrará campeón con el técnico Grahan Henry.Los All Blacks golearon al último campeón, los Wallabies australianos en dos veces consecutivas, en su primera presentación vencieron 42-28 , en tanto que en la revancha se impusieron por 29-9.El seleccionado de Nueva Zelanda encabeza las posiciones con diez puntos, seguido por Argentina y Sudáfrica con cinco y Australia sin unidades.Por su parte, el wing Julian Savea, jugador del equipo provincial Wellington lleva marcados 45 tries con los All Blacks, ocho de ellos frente a Los Pumas y de conseguir una conquista más igualará al legendario australiano David Campese, quienes el jugador que más veces vulneró el ingoal argentino



Formaciones:

Nueva Zelanda: Joe Moody ; Dane Coles y Owen Franks (82); Brodie Retallick y Samuel Whitelock; Jerome Kaino, Sam Cane y Kieran Read (capitán); Aaron Smith y Beauden Barrett; Julian Savea, Ryan Crotty, Malakai Fekitoa e Israel Dagg; Ben Smith. Entrenador: Steve Hansen.

Argentina: Joaquín Tuculet; Matías Moroni, Matías Orlando, Juan Martín Hernández y Santiago Cordero; Nicolás Sánchez y Martín Landajo; Facundo Isa, Javier Ortega Desio y Pablo Matera; Guido Petti y Matías Alemanno; Ramiro Herrera, Agustín Creevy (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Daniel Hourcade

Arbitro: Craig Joubert (Sudáfrica).

Asistentes: Angus Gardner (Australia) y Marius Mitrea (Italia).

Estadio: FMG Stadium (Hamilton).

Hora: 4.35 (hora argentina).