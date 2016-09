Nacionales

Carrió pide expulsar a De Vido de Diputados por "inhabilidad moral"

La Diputada Nacional presentó un proyecto de resolución para expulsar de la cámara baja al ex ministro de planificación federal por "inhabilidad moral", tras el procesamiento y elevación a juicio oral del ex funcionario kirchnerista por la tragedia de Once y otras causas en las que está imputado.

Tu envío fue realizado con éxito.

Según Carrió, el actual diputado nacional por el Frente para la Victoria-PJ "no se encuentra ya en condiciones morales de continuar ocupando su banca por cuestiones que sobrevinieran a su asunción", entre las que mencionó la elevación a juicio oral del ex funcionario por su responsabilidad penal en la tragedia de Once y otras causas en la que el actual diputado del FPV-PJ ya fue indagado, aunque aún no fue definida su situación procesal.

El lunes pasado el ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional fue enviado a juicio oral y público en el marco de la causa en la que se investiga su responsabilidad penal en la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas y una por nacer, y otras 789 resultaron heridas.El pedido de Carrió se suma al planteo realizado semanas atrás por grupo de diputados del oficialista Cambiemos -entre los que se encuentra el santacruceño Eduardo Costa (UCR)- que también solicitó la exclusión del ex ministro con el mismo argumento utilizado por la líder de la CC, que sostiene que el legislador kirchnerista no cumple con las disposiciones del artículo 66 de habilidad moral para detentar una banca en este cuerpo legislativo.Para la diputada nacional de Cambiemos, "el auto de elevación a juicio en la causa de la tragedia de Once" y otras causas en las que está involucrado De Vido "son causal suficiente para que el diputado sea excluido de su banca por su evidente "inhabilidad moral" para integrar este cuerpo de representantes del pueblo, al que el Ministro ha defraudado vergonzosamente, como funcionario nacional".Según la diputada, "no estamos hablando sólo de un funcionario que omite la función de control de una empresa concesionaria" y advirtió que "no es negligencia", al sostener que "la inacción que desencadenó en la muerte de 51 personas se debe a la acción dolosa de un ministro que, como denuncié en el 2008, forma parte de una asociación ilícita".Carrió advirtió, en ese sentido, que esa organización "tenía como plan sistemático ideado y ejecutado desde la Presidencia de la Nación orientado a saquear las arcas del estado a través de la asignación direccionada de obra pública".El proyecto, que debe ser analizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, necesita reunir los dos tercios de los miembros del cuerpo para ser aprobado en el recinto.Por eso, según la diputada, "existen razones objetivas para excluir hoy al diputado Julio M. De Vido", tras recordar "la incansable lucha de los familiares de las víctimas de la conocida como 'Tragedia de Once', a quiénes debemos reconocer un papel social fundamental en pos del logro del primer juicio y castigo a muchos de los responsables de unos de los casos de corrupción más horroroso y luctuoso de nuestra historia".Carrió recordó que, de acuerdo al artículo 66 de la Constitución Nacional, la Cámara de Diputados "ha resuelto en más de una ocasión la expulsión de diputados de su seno" por "desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones", como así también, "por inhabilidad moral".De esta forma, la diputada hizo referencia al caso del ex diputado catamarqueño Luis Luque, por sus declaraciones cuando fue el asesinato de María Soledad Morales en 1991 y en el 2002 a Hilda Ancari de Godoy por amenazas a dos periodistas, mientras que al ex general genocida Antonio Bussi en 1999 y a Luis Patti en el 2005 se les rechazaron los pliegos.Si bien De Vido, que es actualmente diputado nacional del Frente para la Victoria y preside la comisión de Energía de la Cámara de Diputados, tiene un rol activo, al concurrir a sesiones y reuniones de comisión, mantiene un bajo perfil y evita el contacto con los medios.Sin embargo, semanas atrás, su ausencia en el informe que brindó el ministro de Energía, Juan José Aranguren, sobre el aumento de tarifas, desató una fuerte polémica entre los diputados del oficialismo y algunos bloques de la oposición que cuestionaron su actitud.De Vido no concurrió a ese plenario de comisiones donde expuso por más diez horas el ministro de Energía con el argumento de que no quería que la reunión se transformara en una discusión sobre la política energética del gobierno kirchnerista, aunque eso sucedió igual, sin la presencia del ex ministro.