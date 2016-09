Madryn

Otro cuantioso robo en oficinas céntricas

Delincuentes forzaron la puerta de acceso a un edificio de la zona céntrica, Paulina Escardó al 140, e ingresaron en al menos seis oficinas de dos pisos del lugar. Se trata de una empresa y estudios contables. Sólo la empresa denunció el robo de más de 20 mil pesos, pero se teme que la cifra sea sustancialmente mayor. No hay detenidos.

Tu envío fue realizado con éxito.

En la madrugada de ayer, delincuentes desconocidos ingresaron a un edificio ubicado en Paulina Escardó 148 donde robaron, al menos, en cuatro oficinas e ingresaron a dos más. Según pudo averiguar EL CHUBUT, los malvivientes robaron en las cuatro oficinas ubicadas en el primer piso del edificio, para luego acceder al segundo. Allí los ladrones entraron a dos oficinas hasta que sonó una de las alarmas, lo que los puso en fuga.

SOLO DINERO

La mayoría de las oficinas robadas pertenecen a estudios contables, a excepción de la empresa Mirabella, que ya había sido robada a mediados del mes de junio. Según confiaron fuentes policiales, los delincuentes solo se llevaron dinero en efectivo, aunque todavía no está clara la suma. La única empresa que denunció lo robado señaló que la suma asciende a 21 mil pesos, mientras que el resto no aclaró la cantidad perdida. En cuanto a las oficinas del segundo piso, los delincuentes produjeron daños, aunque no está claro si lograron llevarse algo.

OTRA ENTRADA

Hace unos meses, delincuentes habían ingresado al mismo edificio de Paulina Escardó 148 barreteando la puerta de ingreso. En este caso, el modus operando fue distinto, ya que accedieron a través de un edificio en construcción lindero, luego barretearon un portón del estacionamiento y treparon hasta ganar el interior de la propiedad. En el lugar trabajaba Policía Criminalística y la Brigada de Investigaciones en búsqueda de algún dato que pueda ayudar al esclarecimiento de este grave hecho.