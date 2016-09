Deportes

Los Pumas fueron víctimas del potencial de los All Blacks

Perdieron 57 a 22. Jugaron un buen primer tiempo y obligaron a los hombres de negro a mostrar todo su repertorio; terminaron apoyando ocho tries

Los Pumas sufrieron a los All Blacks en todo su esplendor. Si el entrenador de Nueva Zelanda, Steve Hansen , reclamaba mayor rodaje y que se afiancen sus jugadores, hoy sentirá que el trabajo está realizado. Pese a que la Argentina puso su cuota para que esto suceda. El equipo de Daniel Hourcade jugó un gran primer tiempo, donde estuvo arriba en varios pasajes, pero en el complemento, cuando los locales aceleraron, fueron imbatibles.

La victoria fue 57-22 para los hombres de negro que apoyaron ocho tries, cuatro de ellos en el segundo tiempo. Pero más allá de eso lograron corregir sus errores sobre la marcha. Cuando los Pumas dominaban el encuentro y los All Blacks cometían infracciones innecesarias, ajustaron las clavijas para concluir una victoria aplastante.

Pese a la derrota, el equipo argentino puede continuar sacando cuestiones positivas. Sin dudas que lo realizado en la primera parte es lo que pretenden jugadores y cuerpo técnico: manejar pelota, ser firmes en la marca, tener la posesión y estar arriba marcador. Eso sí, quedará pendiente ser protagonistas ante este formidable equipo durante un pasaje mayor del partido. A diferencia de los últimos cruces, esta vez el encuentro estaba resuelto a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando los All Blacks marcaron dos tries sucesivos.

Queda también remarcar que los 22 puntos que la Argentina le marcó hoy a Nueva Zelanda es la mayor cantidad que se les anotaron en la historia. Un try de Cordero (a los minutos de partido), más la conversión y los penales de Nicolás Sánchez .

Los hinchas que colmaron el Waikato Stadium se fueron felices de volver a ver a los All Blacks en esta ciudad, algo que no sucedía desde algunos años atrás. Sufrieron cuando los Pumas estaban arriba pero se deleitaron cuando el show fue de ellos. Los tries de Julian Savea -lleva marcados nueve ante los Pumas- Ben Smith (dos), Beauden Barrett, Ryan Crotty (dos), Charlie Faumuina y Luke Romano quedarán en el recuerdo para una goleada que les costó en el comienzo, pero que en el final fue justificada.