Béliz señaló que no se llegó a la unidad en el PJ

Dijo que encontró más predisposición a ir a internas que de buscar la unidad del partido. Señaló la falta de participación de importantes agrupaciones de Comodoro, Trelew, madryn y Rawson. "Es una unidad muy cosmética, mucho para la publicidad. Creo que lo mío ya se agotó", sentenció.

El diputado del Parlasur, Alfredo Béliz, relató al aire de FM EL CHUBUT 90.1 que ayer por la noche, tras la reunión con Adrián Maderna y la Celeste y Blanca, resolvió bajarse de la candidatura a presidir el PJ al no ver predisposición para la unidad del partido.



Béliz sentenció que "no vi mucha predisposición para la unidad, sino que veo mucha más predisposición para una interna; por eso creo que lo mío ya se agotó en esa instancia de seguir buscando el diálogo para que haya una lista única. Hemos trabajado para que eso suceda, y no se pudo dar hasta anoche".



"Estuve viendo unos borradores de cómo venia el tema de la unidad, para empezar a hablar firmemente ya faltando poco tiempo para el cierre. No vi mucha predisposición de Comodoro, del intendente, veo que hay agrupaciones de Comodoro que no están integradas. Vi algunos lugares del interior donde hay intendente justicialistas que no participan; agrupación importantes de Trelew que no participan, agrupaciones en Madryn y Rawson que ya están bien marcadas que va a haber una interna, que tienen las listas completas"

"Lo que pasa que no es una unidad; es una unidad a medias, son parches. La unidad hubiese sido un buen compromiso con las agrupaciones que trabajan permanentemente, con la importancia que hay que darle a los intendentes justicialistas, una lista mucho más comprometida con el futuro del justicialismo, y no lo veo. Hasta anoche, esos borradores no me gustaron, soy sincero."



"Es una unidad muy cosmética, mucho para la publicidad, pero no va a ser para un trabajo concreto. No es de mi agrado integrarlo para resolver una foto del diario, sino para un trabajo comprometido para lo que viene".

