Banfield y Colón empataron sin goles

Banfield, con mayoría de suplentes, empató esta tarde como local sin goles ante Colón de Santa Fe por la segunda fecha del Campeonato de Primera División en el partido previo a la revancha con San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, donde el martes buscará la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo dirigido por Julio César Falcioni, que defenderá en el Bajo Flores la ventaja de 2-0 lograda en la ida, reservó hoy sus principales figuras, por lo que no pudo quebrar a un rival que llegaba de ganar en su visita a Aldosivi de Mar del Plata.

A la luz del desarrollo, el encuentro tuvo un tiempo para cada uno y Banfield estableció su superioridad en la parte inicial con el delantero Mauricio Asenjo como figura más activa.

El arquero visitante Jorge Broun le tapó un mano a mano a los seis minutos y a los 23 volvió a destacarse frente a un disparo de Ezequiel Cecchini. No obstante, dos minutos antes, pudo quedar en ridículo cuando su compañero Guillermo Ortíz, sin mirarlo, le dio un pase por elevación que obligó a un desesperado despeje cerca de la línea de gol.

La tendencia del juego cambió en el segundo tiempo porque Colón, con los ingresos de Walter Acuña y Raúl Iberbia, ganó en profundidad ante un rival que ya no tuvo respuestas. Entonces, las ocasiones de peligro de esa etapa estuvieron en el arco de Hilario Navarro, que dos veces le tapó el gol a Ismael Blanco a los 21 y 31 minutos. En la última, su esfuerzo fue complementado con un rechazo de Matías Sporle en la línea de gol.

Colón, que el viernes próximo recibirá a Talleres de Córdoba, sumó cuatro puntos y quedó a dos del lider Gimnasia y Esgrima La Plata; mientras que Banfield logró su primer punto tras sufrir una goleada ante River y el sábado visitará a Aldosivi de Mar del Plata.