Deportes

"Quiero un equipo con orden y que brille", dijo Zielinski tras su debut triunfal

El director técnico de Racing Club, Ricardo Zielinski, se mostró contento con el triunfo en su debut, 2 a 0 sobre San Martín en San Juan por la segunda fecha del torneo de Primera División, y adelantó que su búsqueda táctica será la de tener "un equipo con orden y que brille".

Tu envío fue realizado con éxito.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro desarrollado en San Juan, el "Ruso" Zielinski -ex DT de Belgrano de Córdoba, con el que hizo una gran carrera-, dijo: "Me gusta que jueguen ordenados y que el equipo brille. A veces se puede y a veces no, pero eso es lo que buscamos".

Respecto del partido ante los sanjuaninos, el entrenador expresó: "Fue difícil, pero por suerte les cortamos muy bien los circuitos de juego y pudimos dominarlo. Nos faltó estar más claro en los contragolpes"."Creo que pudimos haberlo definido antes, pero bueno, finalmente logramos el segundo gol para terminar el partido con tranquilidad", agregó.Finalmente, y sobre la actuación del paraguayo Oscar Romero (sobre el que se sostendrá el costado creativo del equipo), Zielinski señaló: "Le costó el partido, pero venía de jugar dos encuentros en una semana. De todos modos queríamos que estuviera para darle confianza".