Regionales

El PJ va a Internas

No hubo acuerdo, Linares y Maderna encabezarán las listas para renovar autoridades partidarias. Arrechea, Eliceche y Burgoa anoche en el cierre de listas (foto).

La Federación Peronista y la Celeste y Blanca se enfrentarán el 2 de octubre en las internas del PJ chubutense que definirán el próximo presidente del partido. En las últimas 48 horas fracasaron los intentos de alcanzar la lista de consenso. El candidato de la unidad, Alfredo Béliz, se bajó al fracasar los intentos de acuerdo. Carlos Linares y Adrián Maderna quedaron como los potenciales candidatos de ambos sectores.

La cumbre del sábado pasado Esquel, que encabezaron Carlos Linares y Carlos Eliceche, confluyó en las últimas horas en la Federación de Agrupaciones y Organizaciones Peronistas, que irá a internas con la lista Azul. La lista, que nuclea al peronismo tradicional, tiene entre sus referentes a Norberto Yauhar, José Arrechea de la Nueva Verde, Blas Meza Evans y Javier Touriñán. La componen más de 20 agrupaciones de toda la provincia.

Al cierre de esta edición, cuando todavía no se habían presentado en el PJ Rawson, se especulaba que Carlos Linares encabezaría la lista de consejeros que definirán el próximo presidente del partido. También promovían como candidatos a consejeros Ricardo Mutio, Gustavo Fita (Comodoro) y Liliana Peralta (Rada Tilly), y al titular de la CGT del Valle, Luis Núñez. Tenía búnker en el Nuevo Espacio Peronista de Norberto Yauhar en Trelew.

Mientras tanto, Eliceche permanecía en la sede partidaria de Rawson junto con José «Pepe Grazzini», a la espera de la recepción de las listas. En la lista de congresales impulsaban a Jorge «Loma» Avila, Manuel «Lolo» Morejón, Carlos Pascuariello, Ricardo Lázaro, Claudia Bard.

ENCABEZA MADERNA

En la vereda de enfrente, Adrián Maderna, encabeza la lista de consejeros de la Celeste y Blanca que peleará por la conducción del partido. Este movimiento habría precipitado a José Arrechea a impulsar a Linares para colocar un hombre fuerte de Comodoro.

Junto a Maderna completan la nómina de consejeros Jorge Aidar Bestene, Leila Lloyd Jones, Carlos Marín, Nora Banuera y Eduardo Montes. Desde el búnker de la Fundación Patagonia Tercer Milenio, impulsaron al titular del gremio Luz y Fuerza, Héctor González, y a Angel Chiquichano, de Trabajadores Viales, como candidatos a congresales.

INTERNAS EN TRELEW

El referente de la Nueva Verde, Nicanor Arbeletche, le disputará la presidencia del PJ Trelew a José Giménez. Lo acompañan Daniel Chiquichano, Andrea Rodríguez, Carlos Gueinasso, Raúl Colinao, Mauricio, Silvia Moreria, Denis Benditi.

En el fragor del cierre de listas, José Giménez dijo a EL CHUBUT que el próximo 2 de octubre se verán las caras «las bases de Trelew contra los poderes dirigentes».

También asomaba anoche una fuerte disputa en la conducción del PJ de Puerto Madryn entre Federico Garitano por la Federación Peronista y posiblemente evaluavan impulsar a Enrique Dastolfo por la Celeste y Blanca.

Por último, afuera del Consejo Provincial del PJ, había una traffic ploteada con la cara de la diputada nacional del FPV, Ana Llanos, aunque la legisladora no se encontraba. El automóvil estuvo estacionado durante horas afuera del edificio del PJ.

Béliz se bajó de la candidatura

Alfredo Béliz declinó ser candidato a presidente del PJ de la agrupación Celeste y Blanca, al entender que no estaban dadas las condiciones para conformar una lista de unidad. Lo decidió el viernes a la noche después de reunirse con Adrián Maderna y referentes de la Celeste y Blanca. Finalmente no integrará ninguna de las dos listas que competirán el 2 de octubre en la interna.

Béliz tenía el visto bueno de Carlos Linares y Adrián Maderna. Pero había puesto como condición que sería candidato solo con la lista de consenso. La Miguel Falcón solo acordó apoyar a José Giménez de la Celeste y Blanca por el PJ de Trelew.

Entre otras razones, Béliz esgrimió que Linares no mostró «mucha predisposición a la unidad». Mencionó que en el armado faltaban «agrupaciones importantes» de Comodoro que no estaban integradas. «Lo mío ya se agotó en esa instancia de seguir buscando el diálogo para tener una lista única y creo que hasta acá hemos trabajado para que eso suceda. No se pudo dar hasta anoche (por el viernes). Yo por eso dije que lo mío ya llegaba hasta acá», anunció Béliz ayer por FM EL CHUBUT.

El diputado del Parlasur explicó que en el armado de las listas detectó entre otras cuestiones que había «intendentes justicialistas del interior y agrupaciones importantes en Trelew que no participan». Por el contrario, mencionó que se encontró con «agrupaciones en Madryn y Rawson bien marcadas que va haber una interna, con listas completas los dos sectores. No vi mucha predisposición para la unidad, vi más predisposición para una interna».

De esta manera, Béliz lamentó que «la unidad hubiese sido un buen compromiso con las agrupaciones que trabajan permanentemente, con la importancia que hay que darle a los intendentes justicialistas, una lista mucho más comprometida con el futuro del justicialismo. Y no lo veo. Y hasta anoche esos borradores no me gustaron», determinó con referencia al viernes.