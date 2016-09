Nacionales

El Gobierno detectó "argentinos que se han formado en el ISIS"

El Secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, afirmó que el gobierno ha "detectado argentinos que se han formado en ISIS (grupo terrorista)" y que, por tanto, es algo que "preocupa" principalmente porque saben que "han estado en zonas calientes del conflicto, en Siria o el norte de Irak".

"Hay ciudadanos que han ido y han vuelto, al país o a países vecinos como Uruguay. Estamos trabajando para evitar ese fenómeno de ‘células dormidas', porque la experiencia nos dice que una o dos personas con pocos recursos pero mucha decisión pueden generar un desastre, como lamentablemente sucedió en Europa o Estados Unidos", relató Burzaco en nota con el diario misionero Primera Edición.Al respecto, agregó que "las áreas de inteligencia de las cuatro fuerzas federales y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) trabajan en ese tema".Asimismo, el funcionario respondió que la cartera de Seguridad "no" pudo "confirmar algo concreto", sobre la versión de que un grupo entrenaba extremistas en el norte de la provincia de Corrientes.En otro orden, sobre la detención de personas vinculadas con la organización "maras", dijo que "hay bandas locales que pueden adquirir características de grupos de otros países como las ‘maras', pero yo no veo un fenómeno de ese tipo en la Argentina. No obstante, igual hay que prestar atención por esos grupos que pueden copiar el accionar de esas organizaciones".Sobre el accionar del gobierno nacional frente al narcotráfico, citó que a principios de año recorrió la frontera con la ministra del área, Patricia Bullrich, y refirió específicamente a Chaco, Salta, Jujuy, Formosa y Misiones como una zona "caliente"."Sabemos que por esas provincias ingresa una buena parte de la marihuana y cocaína que entra al país. Y en ese sentido hemos tomado una decisión estratégica, que es volver a reforzar la zona fronteriza con mayor presencia de Prefectura y Gendarmería, a la vez que tenemos como meta equipar sostenidamente a esas fuerzas con nuevas tecnologías", indicó.Agregó que se sabe que "por donde pasa la droga, algo queda" y añadió que "eso termina afectando también a las poblaciones locales, no sólo a las grandes ciudades. Por eso creemos que es fundamental el trabajo en equipo con las fuerzas provinciales".Respecto de la situación en la conocida triple frontera, el secretario destacó el trabajo que viene manteniendo el gobierno argentino "intercambiando informaciones e inteligencia con Brasil y Paraguay".

"El tema del terrorismo es un tema que nos ocupa y que nos obliga a entrecruzar datos. En ese sentido es que hemos creado lo que llamamos ‘Centros de Fusión', donde convergen áreas de inteligencia de las distintas fuerzas, para compartir información. Estamos con los ojos abiertos en ese tema, recomponiendo relaciones con los vecinos de la región, cuestión clave en el tema", apuntó.