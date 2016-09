Puerto Madryn | caso diana rojas

Habló el hermano del taxista detenido

Juan Donnini, hermano del taxista detenido, acusado de ser el autor material del homicidio de Diana Rojas, habló con EL CHUBUT y salió en defensa de su hermano.

Juan Donnini, hermano del taxista detenido, acusado de ser el autor material del homicidio de Diana Verónica Rojas, salió en defensa de su hermano, afirmando que el mismo nunca estuvo en el lugar donde apareció el cuerpo y repitió la versión que dio el acusado, que fue amenazado por dos sujetos, y pretendiendo tejer un manto de duda sobre la investigación.

En principio mencionó que "antes no se habló por términos del abogado", en referencia a los cuatro meses transcurridos desde que se halló el cuerpo de la joven estudiante de abogacía en un descampado con varias puñaladas en su humanidad.



"El fue interceptado, fue amenazado, cuando toma el viaje de esta chica fue interceptado en la zona de Solanas, ahí es amenazado por esta personas que iban en el taxi, hubo un testigo que vio a esa persona en el taxi, lo amenazaron de muerte, que le iban a matar a la mujer y a la hija que estaba embarazada, que le iba a pasar lo mismo que supuestamente decían que le iba a pasar a esta chica", lo que resultó llamativo, ya que aún no habían asesinado a Diana.

Asegura que en esa zona (Solana) sacan cosas del baúl del auto y "de ahí el vuelve de Solana a la otra rotonda que esta cerca de Juan B. Justo y ahí se baja la otra persona, previo amenazándolo de vuelta, el sigue trabajando, después, cuando aparece el teléfono de esta chica, que el lo vende pensando que era de otra persona, no pensó que era de ella, en ese GPS que después fue secuestrado, marca claramente que el pega la vuelta del barrio Solana" relató. "Nunca estuvo en el lugar del crimen", agrega.

En el relato, tanto del detenido como de su hermano, aparecen supuestas personas, pero en ninguno de los dos casos le ponen nombre y apellido, ante lo que menciona que el también fue amenazado, "a dos cuadras de mi casa", y menciona una persona que para el hablaba "como policía" y se movía en un auto azul, pero no puede describir con certeza la fisonomía de la persona, de la misma manera que su hermano con las dos supuestas personas que subieron al taxi, lo amenazaron y también supuestamente, se llevaron a Diana al lugar del crimen. Asegura que le pusieron un arma en el pecho y le sugirió que "no investiguen más, por que van a terminar igual que Diana Rojas".

Agrega además que también recibieron amenazas su cuñada, esposa del taxista y el abogado defensor Gustavo Castro.

Asegura que no tienen intenciones de poner dudas sobre la actuación de la Policía, "pero algo raro hay", a la vez que habla de personas poderosas, "yo voy a vender los bienes que tengo, pero esto va a llegar hasta el fondo, por que acá hay gente metida, gente de cuarta, por que se creen que son traficantes pero son de cuarta, yo no les tengo miedo, acá se va a saber la verdad, acá hay metida gente que se dice grosa y para mí son de cuarta, pero esto va a llegar al final, acá hay gente metida y lo agarraron a él como un perejil, para tapar a otra persona y medio Madryn piensa lo mismo que yo" ante lo que se le repreguntó si tienen nombre y apellido esas personas, a lo cual que mencionó que "yo no puedo dar nombres, pero te puedo asegurar que parte de la Justicia lo sabe", cerró.