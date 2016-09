Regionales

Falleció la adolescente baleada ayer en Comodoro

La adolescente de 14 años, baleada ayer por un prefecto en el barrio en el barrio Standart Centro de Comodoro, falleció esta madrugada en el Hospital Regional de la ciudad petrolera.

La menor se encontraba en "estado muy reservado" y permanecía en coma farmacológico y con respirador.

Su hermano, de 16 años, y su madre se encuentra nen salas generales del Hospital Regional con asistencia psiquiátrica luego de la masacre que produjo la ex pareja de la mujer, el prefecto quien el lunes a la madrugada mató a su ex suegra y a su ex cuñado en la casa que compartían en Km. 8.

Fuente: AdnSur