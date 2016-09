Nacionales

Detuvieron al sindicalista Omar "Caballo" Suárez por presunta asociación ilícita

El desplazado titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Omar "Caballo" Suárez se presentó esta mañana en los tribunales federales de Retiro y quedó detenido por orden del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, tras ser procesado como supuesto jefe de una asociación ilícita y embargado por 10 millones de pesos.

Tu envío fue realizado con éxito.

Canicoba Corral lo procesó con prisión preventiva como presunto jefe de una "asociación ilícita, administración fraudulenta y coacción", a raíz de delitos cometidos como titular de gremio de los obreros marítimos, actualmente intervenido por orden del juez,

La orden de detención se firmó ayer y se mantuvo en reserva hasta que, por la mañana, el sindicalista se presentó en los tribunales federales de Retiro junto a su defensa."Estaba procesado por dos delitos bastantes graves, al borde de ir a juicio oral, y ahora hubo una ampliación por delitos muy graves: se le imputa ser el organizador de una asociación ilícita, compuesta por otros, y de alguna manera de haber entorpecido la investigación", dijo esta mañana el juez Canicoba Corral, en declaraciones a radio Splendid.Además, en el marco del mismo expediente, el magistrado procesó a otras diez personas como miembros de esa asociación ilícita, aunque en esta decena de casos sin prisión preventiva.Suárez ya estaba procesado por obstrucción de vías marítimas y ahora sumó este nuevo procesamiento y quedó preso, acusado de exigir dinero a empresas navieras para capacitar marineros y advirtiendo con que, en caso de no abonar esa suma, no habilitaría autorizaciones para dejar circular a buques extranjeros y motorizaría bloqueos en el ingreso a puertos y servicio de remolque.Según la causa, ese dinero no fue usado para capacitación sino que habría sido desviado a una fundación que presidía Suárez y tercerizado a una sociedad anónima, "San Jorge Marítima", a nombre del tesorero del SOMU.En tanto, en las declaraciones que formuló esta mañana, el magistrado explicó que Suárez había sido indagado por estos hechos diez días atrás y que, ahora, fue procesado con prisión preventiva y "comunicado".