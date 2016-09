Nacionales

Macri: "Tendremos presupuesto tras una década en la que hubo un dibujo"

El presidente Mauricio Macri afirmó que los argentinos "tendremos presupuesto tras una década en la que hubo un dibujo" de los números que se plasmaban en la denominada ley de leyes, y estimó que el año próximo la economía crecerá "entre 3 y 3,5 por ciento", de cara a la presentación del Presupuesto 2017 que hará el jueves el Gobierno en el Congreso.

"La característica es que vamos a tener presupuesto, ¡eso es flor de característica! Todo tiene que sumar 100, no como el viejo truco de que todos piden y después da 180, eso no va", respondió el jefe de Estado al ser consultado, en una entrevista con varios diarios nacionales que se publica este miércoles, sobre el proyecto que presentará el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay.

En ese marco, Macri añadió que "los argentinos no pueden pagar más impuestos, pagan impuestos como casi ningún país del mundo con un Estado que les da muy pocas prestaciones a cambio, porque recién estamos poniendo el Estado en funcionamiento, estaba colapsado".Asimismo, indicó que la previsión de crecimiento que tiene el Presupuesto, el primero de su gestión y que será expuesto el jueves en la Cámara de Diputados, es de "entre 3 y 3,5 por ciento".Respecto a la estimación del tipo de cambio, el jefe de Estado respondió: "Yo diría que tenemos que ir flotando. Va a tener mucho que ver con el nivel de inversión que haya en la Argentina, las importaciones, especialmente bienes de capital"."Queda claro que yo quiero un tipo de cambio equilibrado, porque el desarrollo de las economías regionales va a a dar más trabajo a los argentinos", completó Macri.En cuanto a la inflación, el Presidente señaló que él había dicho que "en el segundo semestre iba a caer", y eso, remarcó, "lo hemos logrado, al tiempo que agregó que "la inflación va a oscilar en torno al 1,5% hasta llegar en un par de años a un dígito anual"."Tenemos que estar comprometidos a que eso se sostenga en el tiempo. La deflación es una circunstancia, porque, todos sabemos, las tarifas no aumentaron, pero van a volver a aumentar", indicó.En tanto, ante la consulta de si le preocupa la situación del empleo, el jefe de Estado sostuvo: "Por suerte, los primeros números de este mes empiezan a dar que se revirtió la caída. Lejos estamos de esos postulados oportunistas de ola de desempleo".En ese marco, recordó que "la Argentina está en recesión hace un año, producto de todas las cosas que no se hicieron o se hicieron mal, especialmente en los últimos cinco años", y remarcó que "lo bueno es que se empiecen a ver índices del fin de la recesión"."Esto es todos los días, despacio, en la dirección correcta. No hay duda de que la Argentina va por el camino correcto", concluyó el Presidente.