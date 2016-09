Nacionales

Gestor uruguayo despega a Macri de los Panamá Papers

Diego Lussich Torrendell, uruguayo, declaró ante el fiscal federal Federico Delgado en la causa.

Un gestor uruguayo que constituyó una de las sociedades off shore en Panamá y por la cual se investiga al Presidente de la Nación dijo que el "único" dueño es Franco Macri.

Diego Lussich Torrendell declaró ante el fiscal federal Federico Delgado en la causa por los Panama Papers, por la cual se investiga a Macri por no haber declarado su presunta participación en dos sociedades off shore: Fleg Trading LTD y Kagemusha, esta última con sede en Bahamas."A pedido de Francisco Macri gestionamos la sociedad "Fleg Trading" para él y se designó al primer Directorio como Presidente a él y lo acompañaron dos de sus hijos, Mauricio Macri como Vicepresidente y Mariano Macri como Secretario", explicó el socio del "Estudio Lussich Torrendell y Asociados"."A los pocos meses solicitamos al estudio de Panamá "Mossack