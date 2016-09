Nacionales

El gobernador de San Juan ordenó la paralización de la mina Veladero

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, anunció esta madrugada que ordenó la paralización de las operaciones en la mina de oro Veladero, debido al nuevo derrame de solución cianurada en el emprendimiento.

El mandatario informó la medida en una improvisada conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en los primeros minutos de este jueves.

Uñac aseguró que "vamos a tomar todas las medidas preventivas hasta que tengamos total y absoluta tranquilidad, para lo que se paralizará la actividad en la mina Veladero temporalmente".Además, dijo que de inmediato está partiendo "una misión de funcionarios y técnicos especializados, encabezada por el ministro de Minería, Alberto Hensel, para evaluar in situ lo sucedido en la mina" operada por Barrick Gold.En la comitiva oficial, también participará el subsecretario de Trabajo, Roberto Correa Esbry, junto a un equipo de técnicos en higiene y seguridad de la repartición.Aunque no anticipó que medidas de reparación se tomarán, aclaró que "por ahora quiero llevar tranquilidad de que la mina detiene la actividad", al tiempo que aseguró que "se le exigirá a Barrick la intagibilidad laboral y salarial a sus trabajadores en el período que la mina esté cerrada de manera preventiva".El incidente ocurrió el jueves 8 de setiembre, pero la empresa recién lo informó anoche a través de un comunicado, donde asegura que el derrame no representa peligro para las poblaciones, las personas y su personal, y que no afectó ningún curso de agua.No se sabe de cuanto fue el derrame, producido según la empresa, por la rotura de un caño coarrugado de gran tamaño que recibió un golpe de una masa de hielo.El incidente sucedió a pocos días de cumplirse un año del derrame de más de un millón de litros de agua con cianuro en la misma mina, que afectó a ríos de la zona.