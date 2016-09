Nacionales

Casación confirmó al juez Sebastián Casanello en la causa de la ruta del dinero K

La Sala IV rechazó un planteo de la defensa del hijo del empresario, Leandro Báez.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó al juez Seabastián Casanello en la causa de la ruta del dinero K y rechazó el planteo de los hijos del empresario Lázaro Báez en el que pedían su recusación. Así, la Sala IV de Casación no hizo lugar al pedido de la defensa de Leandro Báez, que sostenía que el juez solo investigaba a su familia y no apuntaba contra la ex presidenta Cristina Kirchner.

Según trascendió, los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani consideraron "inadmisible" el planteo de la defensa porque entendieron que el tema no tenía que tratarse en esa instancia.

Los Báez, en dos estrategias separadas, pretendían apartar a Casanello de la causa con el argumento de que estaría direccionando la investigación para resguardar a la ex presidenta. Incluso, mencionaron que existió una reunión entre el magistrado y la entonces presidenta en la Quinta de Olivos.

A partir de esta presentación, la Cámara Federal ordenó una investigación a la Policía Federal para saber si el encuentro había existido y citaron a los testigos mencionados por Báez, entre ellos dos ex secretarios de Néstor y Cristina Kirchner. Los testigos aseguraron que nunca vieron al juez en la residencia presidencial. Finalmente, no se pudo confirmar la supuesta reuión en Olivos.

A mediados de agosto la Cámara Federal confirmó a Casanello, pero advirtió que "como la posibilidad de producir prueba en el trámite de la recusación es limitada y no permite hacer una investigación con todos sus alcances, se ordenó la extracción de testimonios para la formación de causa por separado, para que un juez investigue si las reuniones existieron Olivos". El caso quedó en manos del juez federal Luis Rodríguez.