Aranguren abrirá la audiencia pública por las tarifas del gas

El Gobierno nacional comenzará a cumplir este viernes una de las condiciones fundamentales fijadas por la Corte Suprema de Justicia para concretar la actualización tarifaria del servicio de gas natural, con la puesta en marcha de la Audiencia Pública que se extenderá a lo largo del fin de semana y en el que se inscribieron para participar 373 expositores de todos los eslabones involucrados.

La Audiencia Pública, convocada tras el fallo de la Corte Suprema que el 19 de agosto anuló los incrementos tarifarios para los usuarios residenciales de gas de todo el país, comenzará a las 9 en la sede de la Usina del Arte, en el barrio porteño de la Boca.

Debido a la cantidad de expositores inscriptos, el debate se extenderá desde las 9 hasta la medianoche a lo largo de los tres días -viernes, sábado y domingo-.La apertura del encuentro, que contará con un amplio operativo de seguridad ante la convocatoria en los alrededores de organizaciones políticas y sindicales, estará a cargo del ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien en un plazo de 20 minutos explicará el nuevo esquema tarifario que comenzará a regir a partir del 1 de octubre.La propuesta que someterá a debate -cuyos detalles ya se conocen desde la semana pasada- respeta según el Gobierno, el criterio de "gradualidad y previsibilidad" que reclamó la Corte al disponer un incremento promedio del precio del gas a boca de pozo del 203% y ajustes semestrales desde el 1 de abril hasta el 1 de octubre de 2019.En ese plazo, el Ministerio de Energía prevé que las tarifas lograrán alcanzar el precio de mercado del gas, hoy estimado en 6,78 dólares por millón de BTU, y al mismo tiempo reducir a cero el monto de subsidios que aporta el Estado al consumo del gas en la Argentina, y que en 2015 fue de 5.700 millones de dólares.Al mismo tiempo, la audiencia permitirá informar acerca de los componentes de las tarifas provisorias en los ítems de transporte y distribución, aprobadas en abril por el Gobierno nacional y que terminarán de explicar la conformación de las nuevas facturas residenciales.A la presentación de Aranguren, pero ya con tiempos de entre 15 y 10 minutos, le seguirán las exposiciones de las dos principales empresas productoras de gas en el país YPF y Total Austral, de la Cámara de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, además de las dos empresas transportadoras y las nueve distribuidoras que cubren el territorio nacional.También están inscriptos al debate una veintena de defensores del pueblo de todo el país, más de 40 asociaciones vinculadas a la defensa de los consumidores, además de expertos sectoriales, sindicatos, legisladores nacionales, asociaciones de usuarios no residenciales, autoridades municipales y casi 200 inscriptos como usuarios o público en general con tiempos de exposición de hasta 5 minutos.A la par de la Usina del Arte, sede en la que fue designado como moderador ad honorem Francisco Corcuera Quiroga, los organizadores habilitaron ocho centros de participación virtual que funcionarán en cines, auditorios y salones de las ciudades de Ushuaia, Neuquén, Salta, Córdoba, Paraná, Mendoza, Rosario y Santa Rosa.La Audiencia Pública es un espacio de participación ciudadana cuyas expresiones no son vinculantes, pero permitirá transparentar las variables de costos de los distintos eslabones de la cadena del gas, aunque no será la única del año ya que el Gobierno anticipó para octubre las convocatorias a dos audiencias que permitirán la revisión integral de tarifas para el gas y la electricidad.En esta instancia, la propuesta del Gobierno anticipa que la nueva factura media mensual de acuerdo al consumo será de $107 (para los usuarios residenciales R1, R21, R22, R23), de $317 (R31, R32, R33) y de $953 (R34), en tanto que mantendrá una tarifa social fuertemente diferenciada para 1,5 millones de hogares y el programa de subsidio a quienes utilizan gas licuado en garrafas.Un capítulo especial dentro de la Audiencia que comienza este viernes estará dado por la exposición de las entidades que representan a los usuarios del denominado segmento comercial -pymes, comercios, hoteles, expendedores de GNC entre otros- para quienes los aumentos del 1 de abril con tope del 500% se mantuvieron vigentes por el fallo de la Corte.El Gobierno decidió avanzar con la Audiencia Pública a partir del fallo que la Corte Suprema emitió el 19 de agosto en una causa -a instancias de dos organizaciones no gubernamentales en la ciudad de La Plata- en la que declaró la nulidad de las Resoluciones 28/2016 y 31/2016 en cuanto a lo referido a los incrementos tarifarios del gas para los usuarios residenciales, aunque no así respecto a los comerciales.Al tomar nota del fallo que ratificó la vigencia de las tarifas dispuesta en agosto de 2014, el Gobierno elaboró un nuevo esquema que el ministro Aranguren, y funcionarios del Gobierno nacional explicaron a distintos sectores durante la semana pasada, entre ellos los bloques legislativos del oficialismo y la oposición, los gremios energéticos, las empresas, los defensores del pueblo y las asociaciones de consumidores.