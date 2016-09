Nacionales

Finalizó el paro de pilotos que dejó a 20 mil pasajeros varados

Los pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral concluyeron este mediodía con la medida de fuerza que llevaron adelante desde las 20 de ayer y fuentes de la compañía de bandera estimaron que el primer vuelo podría estar despegando esta tarde aproximadamente a las 14.45.

El paro total de actividades decidido anoche por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que afectó a los vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral, y dejó a unos 20.000 pasajeros sin poder viajar, concluyó este mediodía y a partir de ese momento las tripulaciones se reintegraron a sus tareas, pero recién se haría efectiva la partida de los servicios entre dos y tres horas más tarde.

Fuentes de Aerolíneas indicaron a Télam que si bien los vehículos destinados al traslado de las tripulaciones estuvieron a las 12 en punto en los domicilios de cada uno de ellos, el inicio efectivo de las operaciones demanda tiempo, razón por la cual se resolvió ayer cancelar todos los vuelos hasta las 14, porque antes de esa hora resultaba materialmente imposible despachar un vuelo.

De la misma manera, las fuentes señalaron que la normalización de los servicios llevará varios días porque la mayoría de los vuelos previstos para ayer después de las 20 y los de esta mañana tenían una ocupación prácticamente plena y las cancelaciones superponen a los pasajeros que no pudieron viajar con los que tienen pasaje para volar esta tarde y durante el fin de semana.

Esta mañana, el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, justificó la medida de fuerza al señalar que "desde septiembre del año pasado" no se produce una "recomposición salarial" y anticipó que esta tarde mantendrán "una reunión con los directivos de Aerolíneas".

Biró, en declaraciones a Télam, sostuvo que desde APLA lanzaron el paro "porque la propuesta que nos hizo la empresa no fue razonable, con lo cual pretenden que estemos soportando durante casi un año y medio la degradación de nuestros salarios".

"La propuesta de la empresa consistió en hacer una recomposición salarial a partir de febrero, mientras los demás gremios o están arreglando o piden reapertura de paritarias para lograr una recomposición que no les haga perder poder adquisitivo", explicó.