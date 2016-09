Deportes

Bauza dio, sin sorpresas, su segunda lista para la Selección

El Patón convocó a los jugadores que actúan en el exterior para la doble fecha de Eliminatorias de octubre, en Perú y frente a Paraguay. Vuelve Higuaín

Después del buen triunfo ante Uruguay y del pálido empate frente a Venezuela, pasó el debut de Edgardo Bauza como DT de la Selección argentina y su primera convocatoria de jugadores. Y ya le llegó el tiempo de realizar la segunda.

El Patón entonces dio una lista con 24 nombres que juegan en el exterior, a quienes se sumarán futbolistas del medio local luego de la fecha del fin de semana. En ella no hay sorpresas, aunque se destaca el regreso de Gonzalo Higuaín luego de haber pedido no estar en el llamado pasado. Quien no figura es Mauro Icardi, de quien hubo rumores por su presencia en la nómina.

Este listado es para la próxima doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, que la Selección disputará el jueves 6 de octubre en Lima ante Perú, y el martes 11 en Córdoba frente a Paraguay.

Algunas Frases del Patón: "La lista final va a tener entre 26 y 27 jugadores pensando en la cantidad de amonestados. El martes seguramente voy a dar la lista de los jugadores locales".

"No creo que varíe mucho el esquema. La idea es poner cuatro jugadores en ataque. Y a los delanteros los voy a convocar por intuición".

"La charla que tuve con Higuaín fue muy buena. Lo vi muy entusiasmado, con muchas ganas".

"Cuando se haga la reunión con los preseleccionados para dirigir las Juveniles voy a estar".

Estos son los convocados:

Arqueros: Sergio Romero y Nahuel Guzmán.

Defensores: Mateo Muscacchio, Facundo Roncaglia, Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori, Marcos Rojo, Pablo Zabaleta y Martín Demichelis.

Mediocampistas: Lucas Biglia, javier Mascherano, Matía Kranevitter, Augusto Fernández, Éver Banega, Ángel di María, Erik Lamela y Nicolás Gaitán.

Delanteros: Lionel Messi, Sergio Agúero, Ángel Correa, Paulo Dybala, Lucas Pratto y Gonzalo Higuaín.