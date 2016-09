Nacionales

YPF obtuvo 300 millones de Francos Suizos en colocación de obligaciones negociables

La petrolera YPF anunció hoy que concretó con éxito la colocación de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta 300 millones de francos suizos, que serán integradas en dicha moneda y que representan un valor equivalente a alrededor de algo más de 4.600 millones de pesos.

La tasa de interés que aplicará será de 3,75% nominal anual y la fecha de vencimiento es el 30 de septiembre de 2019, con amortización de capital en un único pago al vencimiento.

En tanto que el pago de los intereses será anualizado los 30 de septiembre de 2017, 2018 y 2019.El colocador local fue Nación Bursátil y los internacionales el Credit Suisse y la Unión de Bancos Suizos.En cuanto a las ON colocadas en Argentina, el aviso enviado por YPF a la Bolsa de Comercio y a la Comisión Nacional de Valores precisa que "los oferentes cuyas ofertas hayan sido adjudicadas, deberán realizar el pago de suscripción correspondiente al valor nominal de las ON que le hayan sido adjudicadas a través del colocador local"."Dicho pago deberá ser realizado por los inversores en francos suizos en las cuentas en el exterior local indique en las respectivas manifestaciones de interés y dentro del plazo allí establecido", agrega la nota.Las ON serán emitidas el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo cuyo plazo total máximo es de u$s 10.000 millones o su equivalente en otras monedas.