Los gremios cruzaron al Gobierno para que se reabran las paritarias

Hugo Moyano y Luis Barrionuevo salieron a reclamar nuevos aumentos salariales. La Casa Rosada no quiere saber nada de eso.

Los gremios insistieron hoy en reabrir las paritarias a raíz de la inflación y desde el Gobierno salieron a cruzarlos al afirmar que de ninguna manera eso será posible, por lo menos este año. La discusión, lejos de calmarse tras el Foro de Inversiones bautizado Mini Davos, promete ponerse más álgida. Sin ir más lejos, esta mañana, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo sentaron su posición: las paritarias nunca se cerraron.

El jefe del gremio gastronómico dijo que un "horror" de parte de funcionarios "hablar de no abrir paritarias", y advirtió que "no es bueno" que el Gobierno no cumpla con el "compromiso" que adquirió ante la ciudadanía de modificar drásticamente las escalas del Impuesto a las Ganancias a partir de enero de 2017.

"Es mejor que gobiernen, que gestionen, que busquen tener coherencia entre ellos, que también se están peleando", alertó el sindicalista, al dar cuenta de las discrepancias que existen en el equipo económico de Macri. También cuestionó la reforma gradual de Ganancias prevista en dos años y no el año próximo, como viene reclamando el mundo gremial: "Esto no es bueno", resaltó.

"El Impuesto a las Ganancias fue un doble compromiso: en la campaña y estando ahora en el gobierno; si se han quedado con problemas de caja, es un problema de malos cálculos de los que técnicos del gobierno", disparó Barrionuevo, en diálogo con radio Continental.

Hugo Moyano, líder de Camioneros, fue más allá y desafió al Gobierno al subrayar que las paritarias "están abiertas siempre" y que en el macrismo "no tienen por qué meterse" si el trabajador necesita recuperar el "poder adquisitivo del salario", en tanto indicó que la CGT está discutiendo "profundamente" las "medidas que habrán de tomar".

"Las paritarias están abiertas siempre", dijo Moyano a radio Continental y abundó: "Si yo necesito recuperar el poder adquisitivo del salario, que se ha perdido con esta inflación desmedida, lo voy a discutir con las empresas y el Gobierno no puede evitarlo".

En tanto, por parte del Gobierno, Mario Quintana, vicejefe de Gabinete, rechazó la reapertura de las paritarias. "En el segundo semestre la inflación va a estar muy por debajo" de los "acuerdos" salariales, por lo que "no va a haber una diferencia significativa" entre los ingresos de los trabajadores y el alza de precios.

"Vemos una realidad que ya está ocurriendo", dijo Quintana a radio Mitre y expuso que "es cierto que en muchos de los casos de las paritarias que los gremios cerraron libremente, en el primer semestre el índice de inflación estuvo por encima de muchos de esos acuerdos".

Sin embargo, advirtió que "del mismo modo, en el segundo semestre la inflación va a estar muy por debajo de esos acuerdos paritarios".